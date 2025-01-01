大学概要ビデオジェネレーター：魅力的なツアーのためのAI
AIアバターを使用して学生のエンゲージメントのための魅力的な教育コンテンツを迅速に作成します。
教育者がオンラインコースを革新的に提示する方法を探している教育者を対象にした、45秒のプロモーションビデオで魅力的な教育コンテンツを作成する力を教員に与えましょう。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確であり、ダイナミックなトランジションを取り入れ、音声は権威あるが親しみやすいトーンを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、アクセスしやすい自動字幕付きの魅力的なコンテンツを迅速に制作しましょう。
大学の管理者や学術アドバイザーが学生のエンゲージメントイニシアチブの成功を効果的に伝えるにはどうすればよいでしょうか？多様な学生活動をフィーチャーし、モチベーションを高めるサウンドトラックで強調された、エネルギッシュで視覚的に豊かな30秒のビデオを作成しましょう。このビデオは、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを利用して作成を効率化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートであらゆるプラットフォームで完璧に表示されるようにし、ビデオ作成の効果を最大化します。
研究者や大学院生向けに、複雑な研究結果を明確に提示し、プロフェッショナルな学術ビデオを作成することを目的とした洗練された60秒のビデオを開発しましょう。ビジュアルの美学はクリーンでデータ駆動型であり、権威を伝える真剣な専門家の声のナレーションで補完されます。HeyGenの高度なAIビデオ生成機能、リアルなAIアバターと正確なボイスオーバー生成を含め、自動字幕付きで、複雑な教育コンテンツもより広い視聴者にアクセスしやすく、影響力のあるものにすることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは大学向けの魅力的な教育コンテンツをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、大学がプロフェッショナルで魅力的な教育コンテンツを簡単に制作できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターを利用して、複雑な講義をダイナミックなビデオレッスンに変換し、自動字幕とカスタマイズ可能なテンプレートを備え、学生のエンゲージメントを促進します。
HeyGenは学術ビデオ作成のためにどのようなAIビデオジェネレーター機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな学術ビデオを作成するために特別に設計された高度なAIビデオジェネレーターを提供しています。スクリプトからのテキストビデオ機能と多様なAIアバターライブラリを活用して、教育資料を生き生きとさせ、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenはダイナミックな大学概要ビデオやマーケティングコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは大学概要ビデオジェネレーターとして理想的であり、機関が魅力的なマーケティングおよび入学ビデオを作成するのを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、キャンパスやプログラムを効果的に紹介し、学校のマーケティングビデオを際立たせます。
HeyGenのAIアバターはオンラインコースと学生のエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、デジタル学習に人間味を加えることでオンラインコースを大幅に向上させます。これらのアバターは講義内容を提供し、複雑なトピックを説明し、学生を導くことができ、学生のエンゲージメントを高め、教育コンテンツをより親しみやすくします。