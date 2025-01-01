大学アウトリーチビデオメーカー: 未来の学生を引きつける
ダイナミックなマーケティングビデオで見込み学生を引きつけます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな結果を得ましょう。
国際的な応募者向けにデザインされた1.5分の短いビデオを想像してください。大学の活気あるキャンパス文化を温かく包括的に紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは歓迎的で多様性に富み、学生生活、文化イベント、美しいキャンパスの風景を特徴とし、親しみやすいトーンで伝えます。「Text-to-video from script」を活用して、独自の学生体験をスムーズに伝え、文化の壁を越えてグローバルな才能を招く強力な学校マーケティングビデオツールを作成します。
新入生のオリエンテーション準備のための2分間の情報ビデオを作成し、図書館、学生健康、キャリアサービスなどの重要なキャンパスリソースを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔、安心感を与えるもので、クリーングラフィックスと親しみやすいプレゼンテーションを使用します。「AI avatars」を利用して、学生を情報に案内し、親しみやすいバーチャルメンターとして機能し、入学前のエンゲージメントのための実用的な大学アウトリーチビデオメーカーソリューションを提供します。
潜在的な研究パートナー、卒業生、一般の人々を対象にした45秒の魅力的なビデオを制作し、大学の画期的な研究革新や最近の学術的成果をスポットライトします。ビジュアルの美学は洗練され、現代的でインスピレーションを与えるもので、ダイナミックなモーショングラフィックスとプロフェッショナルなストック映像を使用して重要性を伝えます。「Templates & scenes」を使用して、インパクトのある物語を迅速に組み立て、機関をリーダーとして位置づける効果的なAIビデオメーカーとして機能します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターは大学アウトリーチにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、魅力的でパーソナライズされた大学アウトリーチビデオを作成します。これらのデジタルプレゼンターは、見込み学生に効果的にメッセージを伝え、学校のマーケティングビデオをよりダイナミックで記憶に残るものにします。
HeyGenは教育機関のプロモーションビデオ作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを通じてプロモーションビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトからテキストをビデオに変換することで、高品質なマーケティングビデオを簡単に生成し、学生アウトリーチのための貴重な時間とリソースを節約できます。
HeyGenはグローバルな学生アウトリーチのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは多言語サポートと自動字幕・キャプションを提供し、教育機関が世界中の多様な学生層にリーチできるようにします。これらの技術的機能により、教育ビデオがより広範な見込み学生にとってアクセスしやすく、影響力のあるものになります。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの学校マーケティングビデオの最適化をどのように支援しますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比とブランディングコントロールをサポートしており、学校のマーケティングビデオをソーシャルメディアプラットフォームでの最適なパフォーマンスに合わせて調整できます。注目を集め、学生アウトリーチを効果的に促進する魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に作成できます。