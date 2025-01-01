大学オリエンテーションビデオジェネレーター: 学生オンボーディングを簡素化
AIアバターを使用して新入生向けの魅力的なビデオを簡単に作成し、オンボーディングプロセスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の学部に新たに入学した学生を対象に、クリーンでフレンドリーなビジュアル美学と穏やかなバックグラウンドミュージックを伴った60秒の学生オンボーディングビデオセグメントを開発します。このビデオは、コース登録、学術アドバイジング、学部のリソースに関する重要な情報を提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で安心感のあるガイダンスを人間のプレゼンターなしで提供し、アクセシビリティとプロフェッショナリズムを確保します。
多様なプログラムオプションを探る見込み学生向けに、30秒のインスパイアリングな教育ビデオ広告を作成します。このビデオは、シネマティックなビジュアルスタイルと高揚感のあるオーケストラ音楽、そして様々な学術および課外活動に従事する学生を紹介するクイックでダイナミックなカットを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、大学の活気ある学習環境を強調するプロフェッショナルで視覚的に豊かなナラティブを迅速に組み立てます。
国際学生や聴覚障害を持つ学生向けに、キャンパスの多様性イニシアチブとサポートサービスを詳述する50秒のサポートビデオエクスプレイナーをデザインします。ビジュアルスタイルは明確で多文化的であり、ソフトなアンビエントミュージックと目立つオンスクリーングラフィックスを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を重要な情報に組み込み、文化的適応とアクセス可能なリソースについての情報が普遍的に理解されやすく、フォローしやすいようにし、包括性を促進します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育者が学生オンボーディングのための魅力的な教育ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは教育者が大学オリエンテーションのためのダイナミックで魅力的な教育ビデオを簡単に制作できるようにします。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、視聴者に響く魅力的な学生オンボーディングビデオを作成します。
HeyGenを使用して、学生オリエンテーションビデオに自分の大学のアイデンティティをブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、大学のロゴや公式カラーを学生オリエンテーションビデオにシームレスに統合できます。これにより、一貫性のあるプロフェッショナルな外観が確保され、すべてのコンテンツにわたって大学のアイデンティティが強化されます。
HeyGenは大学オリエンテーションビデオの制作を効率化するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenはコンテンツ制作を効率化するための強力なクリエイティブツールを提供しており、豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを含んでいます。AIアバターとスクリプト作成支援を活用して、高品質で魅力的な大学オリエンテーションビデオを迅速に生成します。
HeyGenは教育コンテンツの字幕とキャプションを自動生成しますか？
はい、HeyGenは教育ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、正確な字幕とキャプションを自動生成します。これにより、高品質なAIボイスオーバーと組み合わせて、学生オリエンテーションコンテンツがすべての学習者にとって包括的で理解しやすいものになります。