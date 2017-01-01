大学説明動画ジェネレーターで学習を強化
スクリプトからテキストを動画に変換することで、複雑なトピックを魅力的な教育用説明動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学院生や研究者向けに複雑な研究論文を要約するためのテキストから動画への作成の効率性を紹介する45秒の指導動画を開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、インフォグラフィックスタイルの要素を取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への機能を使用した正確なナレーションと、明確な字幕/キャプションを伴うアップビートな背景音楽を含めてください。
教育デザイナーやオンライン学習開発者向けに、アニメーションAIアバターがオンライン学習モジュールをどのようにパーソナライズできるかを強調する90秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的で親しみやすく、AIアバターが仮想教室の設定で情報を提示する様子を描写し、HeyGenのAIアバターと包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。
大学のITサポートスタッフ向けに、内部ソフトウェアチュートリアルのためのAI動画作成プラットフォームを活用するステップバイステップのプロセスを示す2分間の技術トレーニング動画を生成してください。この動画には、落ち着いた指導的なAI音声、画面録画のようなビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイが必要で、HeyGenのテンプレートとシーン、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの効果的な使用を示す必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは`AI説明動画生成ツール`のワークフローを簡素化し、`テキストから動画への作成`を`アニメーションAIアバター`とリアルな`AI音声`で可能にします。ユーザーはスクリプトを迅速に魅力的な`アニメーション説明動画`コンテンツに変換し、制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは教育用説明動画のカスタマイズ可能なテンプレートを提供しますか？
はい、HeyGenは`カスタマイズ可能なテンプレート`と`ドラッグ＆ドロップエディター`を提供し、プロフェッショナルな`教育用説明動画`を作成できます。ユーザーはロゴや特定の色を使用して動画にブランドを付け、すべての`トレーニング動画`や`学生向けコンテンツ`で視覚的一貫性を確保できます。
HeyGenはLMS向けの大学説明動画の生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは`学習管理システム（LMS）`統合のために設計された理想的な`大学説明動画ジェネレーター`です。`多言語`をサポートし、`字幕/キャプション`などの機能を含んでおり、多様な学生層に適した`アニメーション説明動画`の配信に最適です。
HeyGenの効率的なAI動画作成に寄与する技術的な能力は何ですか？
HeyGenの`AI動画作成`プラットフォームは、`自動スクリプト作成`、`包括的なメディアライブラリ`、高度な`AI音声生成`を備えています。これらの`技術的`機能は、使いやすい`ドラッグ＆ドロップエディター`機能と組み合わさり、ユーザーが高品質な動画を迅速かつ効果的に制作することを可能にします。