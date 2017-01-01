新しいプログラムの革新的な側面を紹介する、大学志望者向けの45秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、鮮やかなグラフィックとスムーズなトランジションを特徴とし、アップビートでインスパイアリングなサウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して重要なハイライトを提示し、`Voiceover generation`を組み込んで洗練されたナレーションを提供し、HeyGenを大学コースビデオメーカーとして不可欠な存在にします。

ビデオを生成