大学コースビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを作成

スクリプトをリアルなAIアバターを使った魅力的なビデオレッスンに簡単に変換します。

大学の教育者やコースデザイナーの皆さん、45秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを想像してください。この現代的なビジュアルプレゼンテーションは、明瞭で明確なナレーションを特徴とし、HeyGenの「AIアバター」が「オンラインコース」をどのように革新し、静的なカリキュラムを生き生きとさせ、学生にとってより親しみやすくダイナミックなものにするかを示すことができます。

サンプルプロンプト1
企業や大学のL&Dチームは、60秒のダイナミックで情報豊富なビデオから恩恵を受けるでしょう。励みになる明るい音声トーンで、このビデオは高品質な「トレーニングビデオ」と「インタラクティブコース」の制作効率を示し、特にHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」がどのように書かれたコンテンツを魅力的なビジュアル学習体験に変えるかを強調します。
サンプルプロンプト2
「コース作成プラットフォーム」を通じて専門知識を収益化したいと考えている小規模ビジネスオーナーや独立したインストラクターは、30秒の明るくエネルギッシュでユーザーフレンドリーなビデオを必要としています。熱意あるナレーターが、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用した「ビデオ作成」の簡単さを案内し、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に制作できるようにします。
サンプルプロンプト3
「大学コースビデオジェネレーター」の利点を探る学術機関や教員は、50秒の学術的でありながらアクセスしやすいビデオを非常に価値あるものと感じるでしょう。このプレゼンテーションは、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」によって生成されたプロフェッショナルで権威ある声で補完され、「AIビデオジェネレーター」が現代の教育学における教育コンテンツの影響をどのように強化するかを力強く示すことができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

大学コースビデオ生成の仕組み

教育コンテンツをプロフェッショナルで魅力的な大学コースビデオに変換し、シームレスな作成と広範な配信を実現するAIパワードジェネレーターです。

1
Step 1
コースコンテンツを作成
教育資料や既存のスクリプトを入力します。AIビデオジェネレーターが即座にテキストをプロフェッショナルに構成されたビデオに変換し、大学コースの基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターからインストラクターを選びます。外見や声をカスタマイズして、機関のブランディングに合わせ、オンラインコースにおける魅力的で一貫したプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
インタラクティブ要素を追加
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、クイズ、投票、クリック可能な要素を組み込み、学習者のエンゲージメントを高めます。これにより、受動的な視聴をインタラクティブなコース体験に変えます。
4
Step 4
コースをエクスポートして統合
完成した大学コースビデオを生成します。学習管理システム（LMS）と互換性のある形式でコンテンツを簡単にエクスポートし、学習者の進捗をシームレスに配信および追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目を視覚的に明確化

難解な学術資料を明確で魅力的なビデオ説明に変換し、すべての学生の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを使用して、魅力的な大学コースビデオやトレーニング資料の作成を効率化します。スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使ったダイナミックなビデオに変換し、直感的なAIコースクリエーターとして機能します。

HeyGenがL&Dチームにとって理想的なコース作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenはL&Dチームが高品質な従業員トレーニングビデオやオンラインコースを迅速に制作することを可能にします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレート、ストックメディアを組み合わせることで、テキストからのビデオ作成を簡素化し、時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenは多様なオーディエンスや言語に合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは組織のアイデンティティに合わせた広範なブランディングコントロールをサポートしています。さらに、字幕、キャプション、140以上の言語に対応する機能により、グローバルな従業員トレーニングの効果的なローカライズを可能にします。

HeyGenはオンラインコースや従業員トレーニングのエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenは静的なコンテンツをダイナミックなトレーニングビデオに変換し、オンラインコースや従業員トレーニングのエンゲージメントを向上させます。AIアバター、カスタムブランディング、プロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、魅力的な学習体験を効率的に作成します。