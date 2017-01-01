普遍的なトレーニングビデオメーカーで可能性を解き放つ

スクリプトからテキストをビデオに変換し、迅速なコンテンツ作成を実現することで、洗練されたeラーニングビデオを簡単に作成します。

企業トレーナーやL&Dプロフェッショナル向けに、クリーンなビジュアルと権威あるナレーションを備えた90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを想像してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターがどのように高品質なトレーニングビデオの作成を効率化し、普遍的なトレーニングビデオメーカーとして不可欠であるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソフトウェア開発者や技術インストラクターに最適な、スムーズなトランジションと正確で情報豊富なトーンを用いた2分間の現代的で実演的な指導ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenがAIを活用したテキストからビデオへの機能を通じて、ユーザーがスクリプトから直接包括的な指導ビデオを生成できることを強調します。
教育コンテンツ制作者やアクセシビリティ推進者向けに、1分間のフレンドリーで包括的なeラーニングビデオを作成してください。重要なテキストを強調するクリアなビジュアルと、穏やかで励ましのある声を特徴とします。このセグメントは、すべてのeラーニングビデオがアクセス可能であることを保証するために、自動字幕を追加する簡単さを示し、マイクロラーニングの概念を強調します。
デザインの専門知識がない中小企業のオーナーやマーケティングチームに最適な、カラフルなビジュアルと活気ある自信に満ちたナレーションを利用した45秒のダイナミックなアニメーショントレーニングビデオを開発してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリが、魅力的なアニメーショントレーニングビデオの制作を加速させ、汎用性のあるトレーニングビデオメーカーとしての地位を確立する様子を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

普遍的なトレーニングビデオメーカーの仕組み

スクリプトから魅力的なビジュアルまで、AIを活用したツールでプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に制作し、効果的な学習体験を保証します。

Step 1
プロジェクトの基盤を作成
多様なビデオテンプレートから選択するか、既存のスクリプトを高度なテキストからビデオへの機能で初期ビデオドラフトに変換し、トレーニングコンテンツの基盤を設定します。
Step 2
魅力的なAIアバターを追加
リアルな表情とリップシンクを備えたさまざまなAIアバターを選んで、コンテンツに命を吹き込みます。正確なナレーション生成と組み合わせて、エンゲージメントを高めます。
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
ロゴやカラーを統合するためのブランディングコントロールを利用してトレーニングビデオを洗練させます。すべての音声コンテンツに自動生成された字幕を追加し、アクセシビリティと理解を向上させます。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
あらゆるプラットフォームに対応した高品質なトレーニングビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比と解像度でエクスポートし、インパクトのある指導ビデオを簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育を効率化

複雑な医療情報を効果的に簡素化し、医療トレーニングをプロフェッショナルや学生にとってよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を活用し、あなたの書かれたコンテンツを自動的に魅力的なトレーニングビデオに変換します。この革新的なアプローチにより、高品質な指導ビデオの作成が非常に効率的になり、撮影なしでも強力な普遍的なトレーニングビデオメーカーとして機能します。

HeyGenはトレーニングコンテンツの字幕とナレーションを自動生成できますか？

はい、HeyGenは自動字幕と高度なナレーション生成を提供し、トレーニングビデオのポストプロダクションプロセスを簡素化します。これにより、eラーニングビデオやマイクロラーニングモジュールのアクセシビリティと幅広い魅力が保証され、包括的なトレーニングビデオメーカーとなります。

HeyGenはトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenはさまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントを簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのアニメーショントレーニングビデオと指導ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持し、ブランドアイデンティティを強化します。

HeyGenを効果的なトレーニングビデオメーカーにする技術的な能力は何ですか？

HeyGenの技術的な能力には、スクリプトからのAIを活用したテキストをビデオに変換する機能、AIアバター、そして高度なナレーション生成が含まれ、強力なトレーニングビデオメーカーとなっています。また、自動字幕と画面録画機能を提供し、包括的なeラーニングビデオと指導ビデオの制作を簡素化します。