ユニバーサルトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
L&DチームがリアルなAIアバターを使って魅力的な社員トレーニングビデオを即座に作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品機能を紹介するテックスタートアップ向けに、60秒のクリーンで情報豊富な説明ビデオを想像してください。この「説明ビデオ」には、動的なモーショングラフィックスと洗練された「AIアバター」が登場し、明確で簡潔なAIボイスで「スクリプトからのテキストビデオ」機能が製品マネージャー向けに複雑な説明を簡素化する方法を示します。
企業のL&Dチーム向けのプロフェッショナルな30秒のトレーニングビデオを想像してください。「ユニバーサルトレーニングビデオジェネレーター」のデモンストレーションとして機能します。ビジュアルスタイルはクリーンで励みになるもので、読みやすい「字幕/キャプション」と、明瞭で温かみのあるAIボイスを「ボイスオーバー生成」で提供します。これにより、新しい会社方針の迅速な紹介が可能になり、HeyGenが効率的な「トレーニングビデオジェネレーター」としての役割を強調します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターをターゲットにした、エネルギッシュな15秒のプロモーションビデオを作成し、新しいデジタルシリーズを紹介します。ビジュアルスタイルはトレンディでテンポが速く、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかなビジュアルを取り入れ、ダイナミックでモダンな音楽の背景と高速なAIボイスを組み合わせます。HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がどのように迅速な作成と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をさまざまなプラットフォーム向けに可能にし、「カスタマイズ可能なテンプレート」を活用して洗練されたインパクトのある外観を実現するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように私のマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」を使用して、魅力的な「マーケティングビデオ」を効率的に作成する力を提供します。スクリプトを直接魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルな「AIアバター」を活用し、「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用してプロフェッショナルな「説明ビデオ」を迅速に制作できます。
HeyGenはどのような種類のトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは「ユニバーサルトレーニングビデオジェネレーター」として機能し、「企業トレーニング」、「社員トレーニング」、「顧客トレーニング」に最適です。その強力な「テキストからビデオ」機能と「AIアバター」により、「L&Dチーム」が高品質な教育コンテンツを大規模に開発するのに最適です。
HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーをビデオ制作に提供しますか？
はい、HeyGenは非常にリアルな「AIアバター」を提供し、「テキストからビデオ」スクリプトを生き生きとさせます。これに加えて、当社の高度な「AIボイスオーバー」は、自然で魅力的なスピーチでメッセージを届け、ビデオ制作をシームレスにします。
HeyGenで生成されたビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴ、ブランドカラー、アセットを簡単に組み込むことができます。また、「カスタマイズ可能なテンプレート」を利用し、メディアライブラリを活用して、すべての「AIビデオジェネレーター」出力がブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。