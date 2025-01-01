AI Universal Explainer Video Maker: 魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、アイデアを魅力的な説明ビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザーのオンボーディングを目的とした包括的な2分間のトレーニングビデオを開発し、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して魅力的な説明ビデオを簡単に作成するプロセスを示します。ビジュアルプレゼンテーションは親しみやすいステップバイステップのチュートリアルで、明確さを確保し、さまざまなテンプレートとシーンを利用してクリエイティブプロジェクトを開始する方法を説明する、励ましと助けになるAIボイスで補完されます。
国際企業向けに、プラットフォームの多言語サポートの力を示す60秒の魅力的な製品説明ビデオを制作してください。ビジュアル的には、ダイナミックでグローバルなテーマのグラフィックを画面上のテキストが言語間で移行する様子を示し、さまざまなAIボイスでのスムーズでプロフェッショナルなボイスオーバー生成をサポートし、多様な言語能力を強調します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、注目を集めるソーシャルメディアマーケティングの説明ビデオを迅速に作成する方法を示す45秒の簡潔なビデオを作成してください。ビデオは、さまざまなプラットフォームに最適化された魅力的なグラフィックを備えたテンポの速い活気あるビジュアルスタイルで、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してマルチプラットフォーム配信を容易にする方法を強調する、アップビートでエネルギッシュなAIボイスを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成とスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、高品質な製品説明ビデオの制作を効率化し、AI Universal Explainer Video Makerとしての地位を確立しています。
HeyGenは高度なビデオ編集にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、洗練されたAIボイスジェネレーターと包括的な多言語サポートを含む強力なビデオ編集機能を提供し、ユーザーが多様で魅力的な説明ビデオを正確かつ簡単に作成できるようにします。
HeyGenはアニメーション説明ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な説明ビデオテンプレートを備えており、ユーザーが広範な事前経験なしにアニメーション説明ビデオを迅速に制作できるようにします。
HeyGenにはどのようなエクスポートとブランディングオプションがありますか？
HeyGenはユーザーがMP4として簡単にエクスポートできるようにし、カスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのトレーニングビデオやソーシャルメディアマーケティングコンテンツが一貫してブランドアイデンティティを反映します。