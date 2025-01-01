ユニバーサル説明動画ジェネレーター: AIで魅力的な動画を作成

スクリプトを魅力的な説明動画に簡単に変換し、高コンバージョンの説明広告を生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーやスタートアップを対象にした60秒の製品説明動画をデザインし、新機能を発表します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを活用し、製品のUIを効果的に紹介し、明確でプロフェッショナルなAIアバターナレーションを補完します。カスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンの力を強調し、HeyGenが理想的なAI説明動画メーカーであることを示します。
サンプルプロンプト2
教育者やコンテンツクリエイター向けに新しいコンセプトを説明する30秒の教育説明動画を制作します。インフォグラフィックスタイルのビジュアルを採用し、鮮やかなモーショングラフィックスとエネルギッシュで若々しいナレーションを使用します。自動字幕/キャプションの追加の容易さと、コンテンツを豊かにするための広範なメディアライブラリ/ストックサポートの活用を強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングエージェンシー向けに、インパクトのあるキャンペーン資産を求める90秒の高コンバージョン説明広告を開発します。この動画は、速いペースで視覚的に豊かなスタイルが必要で、自信に満ちた説得力のあるナレーションが駆動します。さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートがいかに簡単であるかを示し、HeyGenが多様な広告フォーマットに対応するユニバーサルな説明動画ジェネレーターとしての能力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ユニバーサル説明動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用したツール、カスタマイズ可能なテンプレート、シームレスな制作で、あらゆる製品やサービスのための魅力的な説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
説明動画を作成
スクリプトやアイデアを入力し、HeyGenのスクリプトからのテキストから動画への機能を活用して、初期の動画コンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択し、メッセージに最適な美学と構造を確立します。
3
Step 3
AIアバターを追加
魅力的なAIアバターを組み込み、メッセージを伝え、人間味を加え、視聴者とのつながりを強化します。
4
Step 4
動画をエクスポート
制作を完了し、MP4として簡単にエクスポートし、高品質のユニバーサル説明動画をすべてのチャンネルで配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI説明動画でトレーニングを強化

魅力的なAIパワード説明動画を通じて、従業員のオンボーディングとスキル開発を改善し、学習を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な製品説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAI説明動画メーカーであり、高コンバージョンの製品説明動画を迅速に制作することができます。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバターを活用し、スクリプトを魅力的な動画に変換するためのAIナレーションを簡単に生成できます。

HeyGenを効率的なユニバーサル説明動画ジェネレーターにしている特徴は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとスクリプトからのシームレスなテキストから動画への機能を提供し、効率的なユニバーサル説明動画ジェネレーターとなっています。自動字幕と多様なエクスポートオプションを備えたエンドツーエンドの動画生成を提供し、動画制作のワークフロー全体を簡素化します。

HeyGenで説明動画の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは説明動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しており、多様なカスタマイズ可能なテンプレート、さまざまなAIアバター、強力なブランディングコントロールを含んでいます。プロンプトネイティブ動画作成を利用して、ブランドに合わせた独自のビジュアルスタイルを実現できます。

HeyGenはどのようにして説明動画をアクセスしやすく、共有しやすくしていますか？

HeyGenは説明動画を非常にアクセスしやすく、共有しやすくするために、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でMP4としてエクスポートすることを可能にしています。さらに、自動字幕を提供し、より広い視聴者へのリーチと理解を向上させます。