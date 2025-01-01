ユニバーサルアクセス トレーニング ジェネレーターで学びを解放
AIアバターを使用して多様な従業員トレーニングビデオを簡単に作成し、すべての人にユニバーサルアクセスと魅力的な学習を提供します。
HRマネージャー向けに90秒の指導動画を作成し、「AIアバター」を使用して「従業員トレーニングビデオ」を迅速に制作し、学習者の保持力を高め、複雑な情報を明確に伝える方法を示します。多様なHeyGenの「AIアバター」がさまざまな役割を演じる、活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、元気で励みになる背景音楽を組み合わせます。「ユニバーサルトレーニングビデオジェネレーター」の展開の容易さを強調します。
アクセシビリティ担当者とグローバル組織を対象にした2分間の説明動画を開発し、「多言語およびアクセシビリティ機能」が真の「ユニバーサルアクセス」を達成する上での重要な役割を示します。多様な言語の「字幕/キャプション」と明確な画面上のテキストの例を示し、プロフェッショナルで安心感のある声でサポートされたクリーンでアクセスしやすいビジュアル美学を提示します。このビデオは、HeyGenがより広いリーチのために包括的な「字幕/キャプション」を提供する方法を強調する必要があります。
「AIビデオジェネレーター」を使用して専門知識を影響力のある教育コンテンツに変換する方法を示す45秒のクイック「チュートリアルビデオ」を作成します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、プロフェッショナルな外観のビデオを迅速に組み立て、簡潔で親しみやすい「ボイスオーバー生成」によるナレーションを添えます。このプロンプトは、効率的なコンテンツ作成を強調することを目的としています。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニング用のAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。これにより、従業員トレーニングビデオの作成プロセスが簡素化され、複雑な技術情報が容易に理解できるようになります。
HeyGenはユニバーサルアクセス トレーニングビデオのためにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは自動字幕/キャプション、AI音声/テキストから音声への生成、言語翻訳機能などを通じてユニバーサルアクセスをサポートしています。これらのツールは、オンライントレーニング資料が多様な学習者にとって包括的でアクセスしやすいことを保証します。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合したり、ビデオのブランディングをカスタマイズしたりできますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ユーザーが一貫した外観を維持できるようにします。HeyGenの焦点は、高品質のAI出力を生成し、さまざまなオンライントレーニングプラットフォームに簡単に埋め込むことができるようにすることで、効率的なLMS統合をサポートします。
HeyGenのAIアバターとスクリプトジェネレーターはどのようにビデオ制作の効率を向上させますか？
HeyGenのAIアバターは、従来の撮影を必要とせずに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。スクリプトジェネレーターと組み合わせることで、説明ビデオやチュートリアルビデオコンテンツの制作を大幅に加速し、強力なユニバーサルトレーニングビデオジェネレーターとなります。