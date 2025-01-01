魅力的なコンテンツのための開封動画メーカー総合ハブ

HeyGenの強力なAIナレーションを活用して、ダイナミックなナレーションで魅力的な開封動画を簡単に制作しましょう。

HeyGenを使って初めての開封動画を作成するのがどれほど簡単かを発見してください。この1分間のチュートリアルは、コンテンツクリエイターを目指す方や小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenの統合テンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな開封シーケンスを迅速に設定する方法を示します。複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせず、視覚スタイルはクリーンで指導的なもので、明確でプロフェッショナルなAIナレーションが付随します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングの専門家やeコマースブランドは、HeyGenの高度な機能を明らかにする90秒のプロモーションビデオで製品ショーケースを向上させることができます。熱意あふれるAIアバターが製品ショーケースを生き生きとさせ、HeyGenのAIアバターとAIナレーション生成を利用して、洗練されたスケーラブルなプレゼンテーションを実現します。視覚的に魅力的でエネルギッシュな音声スタイルで提供されます。
サンプルプロンプト2
効率を求める忙しいインフルエンサーやデジタルマーケターは、開封コンテンツのリーチを最大化するための2分間のガイドを評価するでしょう。このビデオは、HeyGenが直感的な開封動画メーカーとして機能し、自動字幕/キャプション機能を強調して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最大のアクセス性と広範なエンゲージメントを確保する方法を示します。ダイナミックなビジュアルとアップビートなサウンドトラックで提供されます。
サンプルプロンプト3
ビデオグラファーやデジタルエージェンシーにとって、AIビデオジェネレーターの技術的な柔軟性を理解することは重要です。この75秒の指導ビデオは、HeyGenがシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、ユーザーがさまざまなプラットフォームに合わせて開封動画を簡単に適応させる方法を強調します。スリークでモダンなビジュアル美学を維持し、最適な視聴カスタマイズを示す情報豊かなナレーションが付随します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

開封動画メーカーの使い方

直感的なAIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、あらゆる製品の魅力的な開封動画を簡単に作成し、より広いオーディエンスに製品を紹介しましょう。

1
Step 1
AIでプロジェクトを作成
開封動画テンプレートを選択するか、強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してスクリプトを生成します。これにより、AIビデオジェネレーターでクリエイティブなプロセスを開始できます。
2
Step 2
製品映像をアップロード
生の製品映像や画像をアップロードして開封動画を生き生きとさせましょう。包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、補足的なビジュアルをメディアライブラリに追加します。
3
Step 3
AIエンハンスメントを追加
魅力的な要素でビデオを強化します。AIアバターを組み込んでナレーションを行ったり、開封動画のスクリプトにプロフェッショナルなナレーションを生成したりするために、AIアバターを活用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な視聴のために、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して開封動画を完成させます。プラットフォームから直接高品質なビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な開封動画で製品を紹介

.

新製品を効果的に紹介し、潜在的な購入者にそのユニークな特徴を強調するために、ダイナミックで魅力的なAIビデオを作成しましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使って開封動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターはプロセスを簡素化し、魅力的な開封動画を簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたAIナレーションを活用して、広範な撮影を必要とせずに製品ショーケースを提示できます。これにより、スクリプトを効率的に洗練されたビデオに変換します。

HeyGenで製品ショーケースの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは幅広いテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、製品ショーケースのあらゆる側面をカスタマイズできます。ブランドのメディアライブラリをアップロードし、異なるソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、ロゴや色を組み込んで一貫した外観を実現できます。

HeyGenは開封動画の品質を向上させるためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは開封動画の制作価値を高めるために強力な技術機能を統合しています。これには、アクセシビリティのための自動字幕/キャプション、プロフェッショナルなナレーション生成、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットする柔軟なアスペクト比のリサイズが含まれます。これらの機能により、高品質な製品ショーケースが保証されます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使ってどれくらい早く開封動画を生成できますか？

HeyGenの効率的なAIビデオジェネレーターは開封動画の制作を大幅にスピードアップします。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用することで、書かれたコンテンツを数分で完全なビデオに変換し、従来のビデオ編集ソフトウェアに必要な時間を大幅に削減します。