HeyGenでは、AIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を含む、アンボックスビデオ制作のための完全なツールセットを提供しています。これらの特徴に加えて、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用することで、魅力的でプロフェッショナルなアンボックスビデオの制作が容易になります。