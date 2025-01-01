UIトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

プロフェッショナルなUIトレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速にコンテンツを生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェア開発者を対象にした90秒の技術デモンストレーションビデオを開発し、複雑なドキュメントを魅力的なビジュアルガイドに変換するシームレスなワークフローを示してください。ビジュアルプレゼンテーションは動的でステップバイステップであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と高品質のナレーション生成を組み合わせて、詳細なソフトウェアウォークスルーの作成を簡素化する方法を、エネルギッシュで明瞭なナレーションで説明します。
サンプルプロンプト2
効率的なコンテンツ更新を求める企業向けに、既存のトレーニング資料をどのように簡単に適応できるかを紹介する45秒のプロモーションビデオを作成してください。このプロンプトは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenがどのように迅速な調整を可能にし、さまざまな学習プラットフォームに対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用するかを強調し、シンプルさを伝えるために明るくフレンドリーなトーンで提示します。
サンプルプロンプト3
企業クライアントと技術トレーナー向けに、HeyGen内のブランド化されたUIトレーニングのための高度なカスタマイズの可能性を探る2分間の詳細な機能ハイライトを作成してください。ビジュアルの美学は洗練されており、AIアバターの統合による個別指導と、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを豊かにする方法を強調し、プロフェッショナルな応用を強調するために自信に満ちた権威ある声でナレーションします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UIトレーニングビデオジェネレーターの使い方

数分で明確で魅力的なUIトレーニングビデオを簡単に作成。AIを活用してコンテンツ制作プロセスを効率化し、効果的な学習体験を提供。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを貼り付けるか、スクリプトを作成します。当プラットフォームは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、直感的なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
トレーニング資料を提示するために、リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。自然な音声のAIナレーションをさまざまな言語で組み合わせます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズしてブランド化
ブランドカラー、ロゴ、カスタム背景を使用してビデオを強化し、強力なブランディングコントロールを活用します。直感的なエディターを使用してシーンを配置し、サポートメディアを追加します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
完成したら、希望のアスペクト比で高品質のUIトレーニングビデオをエクスポートし、プロフェッショナルな社員トレーニングコンテンツの作成を簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なUIトピックを簡素化

複雑なUI機能を明確で魅力的なビデオに変換し、すべての人にとって高度なトレーニングを簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからビデオへの生成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと統合されたAIナレーションを使用して、スクリプトから直接魅力的なビデオを作成できるようにすることで、テキストからビデオへの生成プロセスを簡素化します。これにより、トレーニングビデオの作成とコンテンツ制作が大幅に効率化されます。

HeyGenはUIトレーニングビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なUIトレーニングビデオジェネレーターであり、ソフトウェアの操作をキャプチャするAIスクリーンレコーダーなどのツールを提供します。ユーザーはこれらの録画をAIアバターとAIナレーションで強化し、包括的な社員トレーニング資料を作成できます。

AIビデオジェネレーターのプロジェクトにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ブランド固有のテンプレートやロゴと色のブランディングコントロールを含む、AIビデオジェネレーターのプロジェクトに対する広範なカスタマイズを提供します。これにより、マーケティングビデオやその他のコンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenは1クリック翻訳やAPIアクセスなどの高度な技術機能を提供していますか？

はい、HeyGenは1クリック翻訳をサポートしており、グローバルな視聴者向けにビデオコンテンツを効率的にローカライズできます。さらに、既存のワークフローにシームレスに統合するためのAPIアクセスを提供し、ビデオ制作のスケーリングと簡単な更新を可能にします。