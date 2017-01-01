UGCビデオメーカー: AIでバイラルコンテンツを作成

バイラルUGCと高パフォーマンスのビデオ広告を簡単に生成。リアルなAIアバターを使用して魅力的なテスティモニアルスタイルのビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアスポットを作成し、彼らがどのようにして多作なUGCビデオメーカーになれるかを示します。ビジュアルスタイルは速いペースで鮮やかな色彩とクイックカットを特徴とし、AIアバターが製品やサービスを紹介するさまざまなシナリオを含みます。オーディオはアップビートでモダンなもので、HeyGenのAIアバターを使ってTikTok、Reels、YouTube向けに魅力的なコンテンツをカメラに映らずに生成する簡単さを説明する明確で熱意あるナレーションが必要です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやeコマースブランドを対象にした45秒の説得力のあるテスティモニアルスタイルのビデオ広告を開発します。ビジュアル的にはクリーンで本物の美学を目指し、実際の製品使用や満足した顧客をプロフェッショナルなオーバーレイで強調します。オーディオは、書かれたスクリプトから直接生成された温かく信頼できるナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して高品質のビデオ広告をシームレスに作成する体験を示します。
サンプルプロンプト2
国際的に拡大するグローバルコンテンツクリエイターやブランド向けに60秒の指導ビデオを制作し、AI UGCビデオジェネレーターの力を示します。ビジュアルナラティブはダイナミックで、多様なAIアバターがさまざまな言語で話す様子を特徴とし、画面上のテキストが多言語の側面を強調します。オーディオは、HeyGenのボイスオーバー生成機能の明確で魅力的なデモンストレーションで、異なる言語間をシームレスに切り替え、グローバルなリーチとアクセスのしやすさを強調し、クリエイターが新しいオーディエンスに簡単に到達するようにインスパイアします。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやデジタルマーケターをターゲットにした30秒の製品ハイライトビデオを作成し、迅速でインパクトのある広告を必要としています。ビジュアルスタイルはスリークでモダンで、鮮やかな製品ショットとダイナミックなBロールを活用し、スピードと効率を強調します。オーディオはエネルギッシュで自信に満ちたナレーションとモダンでアップテンポなバックグラウンドトラックを組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなビデオ広告を迅速に組み立て、広告費と市場プレゼンスを最適化する方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UGCビデオメーカーの使い方

高度なAIビデオジェネレーターを使用して、ソーシャルメディア、広告、テスティモニアル向けの魅力的なユーザー生成コンテンツ（UGC）ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストをリアルなボイスオーバーとダイアログに変換し、ダイナミックなUGCビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
豊富なライブラリからプロフェッショナルなAIアバターを選び、メッセージを伝え、ビデオコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
製品ショットやブランド要素などの追加メディアを使用してビデオを強化し、メディアライブラリ/ストックサポートからポリッシュされたブランドルックを確保します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
最終ビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、どのソーシャルメディアプラットフォームにも完璧にフォーマットされた状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

.

本物のテスティモニアルスタイルのビデオを開発し、顧客の成功事例を効果的に強調し、潜在的なクライアントとの信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なUGCビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはクリエイターが高品質で本物のUGC（ユーザー生成コンテンツ）とテスティモニアルスタイルのビデオを効率的に制作するのを支援します。AIアバターと高度なAIビデオ編集を使用して、TikTok、Reels、YouTubeなどのプラットフォームでオーディエンスに響くバイラルUGCを生成できます。

HeyGenのAIアバターはビデオ広告にどのような機能を提供しますか？

HeyGenの高度なAIアバターは、リアルな表情とジェスチャーを提供し、感情制御を可能にしてビデオ広告を生き生きとさせます。50以上の言語でコンテンツを生成でき、メッセージがグローバルなオーディエンスに効果的に届き、クリエイティブなビジョンを強化します。

HeyGenでテキストプロンプトからAIビデオを生成することは可能ですか？

はい、HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを使用して、テキストプロンプトをプロフェッショナルなAIビデオに変換するのを簡単にします。スクリプトを入力するだけで魅力的なビジュアルコンテンツを作成でき、生産にかかる時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、TikTok、Instagram Reels、YouTubeなどの主要なソーシャルメディアプラットフォームに最適化された多用途なクリエイタースタイルのビデオを作成するのを支援します。さまざまなアスペクト比でコンテンツを簡単に適応させ、最大のインパクトとリーチを実現します。