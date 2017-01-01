小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアスポットを作成し、彼らがどのようにして多作なUGCビデオメーカーになれるかを示します。ビジュアルスタイルは速いペースで鮮やかな色彩とクイックカットを特徴とし、AIアバターが製品やサービスを紹介するさまざまなシナリオを含みます。オーディオはアップビートでモダンなもので、HeyGenのAIアバターを使ってTikTok、Reels、YouTube向けに魅力的なコンテンツをカメラに映らずに生成する簡単さを説明する明確で熱意あるナレーションが必要です。

