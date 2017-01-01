オンラインプレゼンスを強化したい中小企業のオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを持ち、魅力的なAIビデオを簡単に生成できることを示します。HeyGenのAIアバターを利用して多様なシナリオを紹介し、UGCライブラリから本物の魅力を引き出し、視聴者にこの強力なツールを活用するようにインスパイアします。

