UGCビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを素早く作成
マーケター向けにオーガニックでクリエイター風のビデオ広告を手軽に生成。HeyGenのAIアバターを活用して、時間を節約し、コンテンツ制作を拡大。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターとマーケターを対象にした60秒のブランドストーリーテリング作品を開発してください。ビジュアルスタイルはシネマティックで感情に訴えるもので、インスパイアリングなナレーションが補完し、リアルなビデオがどのように深い繋がりを築くかを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ナラティブと強力なBロールをシームレスに統合し、真に人間らしいブランド体験を創造します。
革新的なAIツールに興味を持つテクノロジー愛好者とアーリーアダプターを対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、シャープでクリアなグラフィックスを備え、自信に満ちた情報豊かな声で届けられます。このビデオはHeyGenのAIアクターの能力を紹介し、フォトリアリスティックなAIアートがどのようにシームレスに統合されるかを示し、完璧にタイミングされた字幕/キャプションで全ての詳細が理解されるようにします。
ソーシャルメディアマネージャーとデジタルマーケターを対象にした15秒のソーシャルメディア広告を作成してください。この広告はテンポが速く、視覚的に印象的で、鮮やかな色彩とトレンドのオーディオを使用し、瞬時に注意を引きます。HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用し、オーガニックでクリエイター風のビデオを生成することに焦点を当て、その広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様で魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにリアルなAIビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、非常にリアルなビデオを制作します。私たちのプラットフォームでは、AIアクターを使用して自然なパフォーマンスを提供し、どんなクリエイティブプロジェクトにもプロフェッショナルで魅力的な最終製品を確保します。
HeyGenのAIアクターは感情を表現できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアクターは高度な感情制御とリアルな感情レンダリング機能を備えており、幅広い表現力豊かなパフォーマンスを可能にします。この機能により、コンテンツクリエイターはAIビデオ内で微妙なストーリーテリングを実現し、エンゲージメントを高めます。
HeyGenでどのようなクリエイティブコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、オーガニックでクリエイター風のビデオからプロフェッショナルなAI製品ビデオまで、多様なクリエイティブコンテンツを生成する力を提供します。強力なUGCビデオジェネレーターと広範なUGCライブラリを活用して、どのプラットフォームでもインパクトのあるマーケティング資産や魅力的なAIビデオを制作できます。
HeyGenはビデオのクリエイティブカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、シーンの多様性、Bロール映像の統合など、広範なクリエイティブカスタマイズオプションを提供しています。さまざまなスタイルとテクスチャを使用して、あなたのクリエイティブビジョンに完全にマッチするシネマティックなAIビデオ効果を実現します。