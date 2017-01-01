UGCビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを素早く作成

マーケター向けにオーガニックでクリエイター風のビデオ広告を手軽に生成。HeyGenのAIアバターを活用して、時間を節約し、コンテンツ制作を拡大。

オンラインプレゼンスを強化したい中小企業のオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを持ち、魅力的なAIビデオを簡単に生成できることを示します。HeyGenのAIアバターを利用して多様なシナリオを紹介し、UGCライブラリから本物の魅力を引き出し、視聴者にこの強力なツールを活用するようにインスパイアします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターとマーケターを対象にした60秒のブランドストーリーテリング作品を開発してください。ビジュアルスタイルはシネマティックで感情に訴えるもので、インスパイアリングなナレーションが補完し、リアルなビデオがどのように深い繋がりを築くかを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ナラティブと強力なBロールをシームレスに統合し、真に人間らしいブランド体験を創造します。
サンプルプロンプト2
革新的なAIツールに興味を持つテクノロジー愛好者とアーリーアダプターを対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、シャープでクリアなグラフィックスを備え、自信に満ちた情報豊かな声で届けられます。このビデオはHeyGenのAIアクターの能力を紹介し、フォトリアリスティックなAIアートがどのようにシームレスに統合されるかを示し、完璧にタイミングされた字幕/キャプションで全ての詳細が理解されるようにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーとデジタルマーケターを対象にした15秒のソーシャルメディア広告を作成してください。この広告はテンポが速く、視覚的に印象的で、鮮やかな色彩とトレンドのオーディオを使用し、瞬時に注意を引きます。HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用し、オーガニックでクリエイター風のビデオを生成することに焦点を当て、その広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様で魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

UGCビデオジェネレーターの使い方

オーディエンスに響く本格的なクリエイター風のビデオ広告を手軽に制作し、マーケティングワークフローを強化します。

Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。私たちのプラットフォームはテキスト・トゥ・ビデオ生成を利用して、テキストをAIアクターの話すダイアログに瞬時に変換します。
Step 2
AIアクターを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。これらのAIアクターは自然な表情と動きでスクリプトを命を吹き込み、UGCスタイルを体現します。
Step 3
ビデオをカスタマイズ
ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素をシームレスに統合し、一貫性のあるブランドイメージを確保します。
Step 4
生成とエクスポート
クリック一つでビデオを完成させます。私たちのプラットフォームは迅速なビデオ生成を行い、その後、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、どのプラットフォームでも配信できる準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した顧客の声

本物で魅力的な顧客成功ストーリービデオを手軽に作成し、ブランドの信頼と社会的証明を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにリアルなAIビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、非常にリアルなビデオを制作します。私たちのプラットフォームでは、AIアクターを使用して自然なパフォーマンスを提供し、どんなクリエイティブプロジェクトにもプロフェッショナルで魅力的な最終製品を確保します。

HeyGenのAIアクターは感情を表現できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアクターは高度な感情制御とリアルな感情レンダリング機能を備えており、幅広い表現力豊かなパフォーマンスを可能にします。この機能により、コンテンツクリエイターはAIビデオ内で微妙なストーリーテリングを実現し、エンゲージメントを高めます。

HeyGenでどのようなクリエイティブコンテンツを生成できますか？

HeyGenは、オーガニックでクリエイター風のビデオからプロフェッショナルなAI製品ビデオまで、多様なクリエイティブコンテンツを生成する力を提供します。強力なUGCビデオジェネレーターと広範なUGCライブラリを活用して、どのプラットフォームでもインパクトのあるマーケティング資産や魅力的なAIビデオを制作できます。

HeyGenはビデオのクリエイティブカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、シーンの多様性、Bロール映像の統合など、広範なクリエイティブカスタマイズオプションを提供しています。さまざまなスタイルとテクスチャを使用して、あなたのクリエイティブビジョンに完全にマッチするシネマティックなAIビデオ効果を実現します。