顧客ストーリーを引き立てるUGCテスティモニアルビデオメーカー
強力なスクリプトから動画への変換機能を使用して、スクリプトから魅力的なAI UGCビデオを簡単に生成し、コンテンツ作成とマーケティングキャンペーンを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者とマーケティングテクノロジストを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、マーケティングキャンペーン内での迅速なコンテンツ作成のためのスクリプトから動画へのAIの力を示します。このビデオは、クリーンでチュートリアルのようなビジュアル美学を採用し、画面録画とステップバイステップのアニメーションを補完し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して生成されたコンテンツを豊かにする方法を紹介します。
パフォーマンスマーケターと広告主を対象にした60秒の比較ビデオを作成し、AI UGCビデオ広告のための複数の広告バリエーションを生成する方法を紹介します。ビジュアルアプローチは高速でダイナミックで、異なるクリエイティブな実行を強調するためにスプリットスクリーンレイアウトを利用し、エネルギッシュでアップビートな音楽に支えられ、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。
パーソナライズされたコミュニケーションの拡大に焦点を当てた企業向けに、AIアバターを使用した高度なコンテンツ作成技術を探る2分間の詳細なチュートリアルを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでクリーンであり、HeyGenのテンプレートとシーンからのアバターのカスタマイズとコンテキストシーンの移行を明確に示し、洗練された会話調のナレーションで高品質なAIビデオの作成を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトから動画へのAIを活用して、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、ユーザーは高品質なAIビデオを迅速かつ効率的に生成できます。
AIビデオを特定のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールのための強力な内蔵エディターツールを提供しており、ロゴや色、その他の要素を組み込むことができます。これにより、魅力的なビジュアルコンテンツがマーケティングキャンペーンと完全に一致することを保証します。
HeyGenはUGCテスティモニアルビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは優れたUGCテスティモニアルビデオメーカーであり、スクリプトから動画への変換などの高度な機能を使用して本格的なAI UGCビデオを作成できます。また、字幕/キャプションを追加し、リアルなボイスクローン技術を利用して信憑性を高めることができます。
HeyGenはスケールのための自動ビデオ生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはAPIアクセスを提供しており、既存のワークフローとシームレスに統合し、AI UGCビデオ広告の自動生成を可能にします。これは、多数の広告バリエーションを生成し、マーケティングキャンペーンを効率的に拡大するのに理想的です。