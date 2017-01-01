顧客ストーリーを引き立てるUGCテスティモニアルビデオメーカー

強力なスクリプトから動画への変換機能を使用して、スクリプトから魅力的なAI UGCビデオを簡単に生成し、コンテンツ作成とマーケティングキャンペーンを強化します。

マーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象にした1分間の技術ウォークスルービデオを制作し、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、生のスクリプトを魅力的なAI UGCビデオに変換する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、動的な画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、音声はHeyGenの音声生成による明瞭でプロフェッショナルなナレーションで、AI UGCビデオの作成効率を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者とマーケティングテクノロジストを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、マーケティングキャンペーン内での迅速なコンテンツ作成のためのスクリプトから動画へのAIの力を示します。このビデオは、クリーンでチュートリアルのようなビジュアル美学を採用し、画面録画とステップバイステップのアニメーションを補完し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して生成されたコンテンツを豊かにする方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
パフォーマンスマーケターと広告主を対象にした60秒の比較ビデオを作成し、AI UGCビデオ広告のための複数の広告バリエーションを生成する方法を紹介します。ビジュアルアプローチは高速でダイナミックで、異なるクリエイティブな実行を強調するためにスプリットスクリーンレイアウトを利用し、エネルギッシュでアップビートな音楽に支えられ、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。
サンプルプロンプト3
パーソナライズされたコミュニケーションの拡大に焦点を当てた企業向けに、AIアバターを使用した高度なコンテンツ作成技術を探る2分間の詳細なチュートリアルを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでクリーンであり、HeyGenのテンプレートとシーンからのアバターのカスタマイズとコンテキストシーンの移行を明確に示し、洗練された会話調のナレーションで高品質なAIビデオの作成を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UGCテスティモニアルビデオメーカーの仕組み

顧客のフィードバックを魅力的なAI UGCビデオに変換し、複雑な制作なしでエンゲージメントと信頼を高めるマーケティングキャンペーンを実現します。

1
Step 1
テスティモニアルスクリプトを貼り付ける
スクリプトから動画へのAI機能を利用して、顧客のフィードバックを瞬時にダイナミックなビデオストーリーボードに変換し、UGCテスティモニアルビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択してテスティモニアルを生き生きとさせ、UGCテスティモニアルビデオの本格的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加する
内蔵のブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや色を組み込み、関連するビジュアルを選択してAI UGCビデオをパーソナライズし、ブランドアイデンティティに合わせます。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポートする
さまざまなアスペクト比でAI駆動のUGCテスティモニアルビデオを制作し、マーケティングキャンペーンや魅力的なビジュアルコンテンツに備え、効果的なAI UGCビデオジェネレーターになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでのテスティモニアルの共有

UGCテスティモニアルを特徴とする魅力的なソーシャルメディアクリップを簡単に作成して配信し、オンラインプレゼンスとリーチを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトから動画へのAIを活用して、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、ユーザーは高品質なAIビデオを迅速かつ効率的に生成できます。

AIビデオを特定のブランドでカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールのための強力な内蔵エディターツールを提供しており、ロゴや色、その他の要素を組み込むことができます。これにより、魅力的なビジュアルコンテンツがマーケティングキャンペーンと完全に一致することを保証します。

HeyGenはUGCテスティモニアルビデオにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは優れたUGCテスティモニアルビデオメーカーであり、スクリプトから動画への変換などの高度な機能を使用して本格的なAI UGCビデオを作成できます。また、字幕/キャプションを追加し、リアルなボイスクローン技術を利用して信憑性を高めることができます。

HeyGenはスケールのための自動ビデオ生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAPIアクセスを提供しており、既存のワークフローとシームレスに統合し、AI UGCビデオ広告の自動生成を可能にします。これは、多数の広告バリエーションを生成し、マーケティングキャンペーンを効率的に拡大するのに理想的です。