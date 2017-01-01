マーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象にした1分間の技術ウォークスルービデオを制作し、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、生のスクリプトを魅力的なAI UGCビデオに変換する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、動的な画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、音声はHeyGenの音声生成による明瞭でプロフェッショナルなナレーションで、AI UGCビデオの作成効率を強調します。

ビデオを生成