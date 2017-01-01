UGCテスティモニアルビデオジェネレーター: 本物のビデオレビューを迅速に作成
AIアバターを使用して顧客のフィードバックを強力なUGC広告に変換し、魅力的なUGCテスティモニアルビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア広告主やコンテンツクリエイターを対象にした、45秒のテンポの速いビデオ広告を開発し、HeyGenが「AIビデオジェネレーター」として「UGC広告」の迅速な制作にどのように役立つかを示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで目を引くものであり、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、さまざまな製品のテスティモニアルやデモンストレーションを紹介します。音声はトレンディなバックグラウンドミュージックとエネルギッシュな声で、視聴者を迅速な制作プロセスに導きます。
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenがどのようにして効果的な「マーケティングビデオ」の制作を支援するかを示す、60秒の情報豊かなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、自信に満ちたAIアバターがその利点を説明します。音声は明瞭で権威あるもので、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が、AIスクリプトジェネレーターで生成されたアイデアを洗練されたビデオコンテンツに変える様子を強調します。
独立したコンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、HeyGenを活用して「カスタムAIアバター」を使用したパーソナライズされたコンテンツをどのように作成するかを示す、クリエイティブな30秒のビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは親しみやすく魅力的であり、さまざまなシナリオでアバターを示します。音声はフレンドリーで明瞭であり、「カスタムAIアバター」機能がコンテンツクリエイターにユニークなブランドプレゼンスを構築するのにどのように役立つかを強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でマルチプラットフォーム配信をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマーケティングビデオやUGC広告のクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターが高品質なマーケティングビデオや魅力的なUGC広告を効率的に生成するのを支援します。私たちのAIビデオジェネレーターは直感的なAIスクリプトジェネレーターと組み合わせて、クリエイティブプロセスを簡素化し、バーチャルアクターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenでブランドのビデオテスティモニアル用にカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenではカスタムAIアバターを作成でき、すべてのビデオテスティモニアルでユニークで一貫したブランドプレゼンスを実現できます。これらのパーソナライズされたAIアバターは、ブランドのコントロールとシームレスに統合され、真の表現を保証します。
HeyGenが提供する迅速なビデオ制作のためのユニークな機能は何ですか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-ビデオ変換や高度なボイスオーバー生成などの機能でビデオ制作を大幅にスピードアップします。私たちのプラットフォームには組み込みのエディターと強力な多言語サポートも含まれており、多様なコンテンツを迅速に作成するのが簡単です。
HeyGenのソーシャルメディアコンテンツ生成能力はどのようなものですか？
HeyGenはソーシャルメディアチームに強力なAIビデオジェネレーターを提供し、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。私たちのプラットフォームにはアスペクト比のリサイズも含まれており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、より広いオーディエンスにリーチできます。