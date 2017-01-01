小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenがどのようにして魅力的な「ビデオテスティモニアル」を効率的に作成するかを示す、ダイナミックな30秒のテスティモニアルビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは本物で魅力的であり、プロフェッショナルな「AIアバター」が顧客の絶賛レビューを届ける様子を描きます。音声は明るくフレンドリーで、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が、書かれたフィードバックを高品質で共有可能なコンテンツに変える様子を強調します。

