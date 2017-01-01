魅力的なAI UGCビデオ広告を簡単に生成

HeyGenがどのようにコンテンツ制作を簡単にするかを、コンテンツクリエイターや小規模ビジネス向けにデザインされたこの1分間のチュートリアルで発見してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、画面上のデモンストレーションと親しみやすく明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える容易さを強調します。これにより、効率的なAI UGCビデオジェネレーターになります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

このダイナミックな45秒のスポットで、本格的なAI UGCビデオ広告でマーケティングを向上させましょう。UGCスタイルのビデオメーカーを求めるマーケターや代理店に最適です。ビジュアル的には、素早いカットと本物で共感できるシナリオが期待でき、エネルギッシュなサウンドトラックに駆動され、ブランドのメッセージを正確かつ華やかに体現する魅力的なAIアバターによってすべてが提示されます。
次のAIプロダクトビデオのためにAIビデオ制作の可能性を解き放ちましょう。この包括的な2分間のガイドは、eコマースビジネスやプロダクトマーケター向けに特別に設計されています。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながら魅力的で、製品の特徴を明確で明瞭なナレーション生成で細心の注意を払って紹介し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された豊富なBロール映像で各利点を示します。
HeyGenのバルクコンテンツ作成機能を使用して、コンテンツパイプラインを加速させましょう。この30秒の高速ショーケースは、高ボリュームのAI UGCビデオを必要とする企業や代理店向けにデザインされています。ビデオは多様なユースケースとクリエイターを視覚的に強調し、インパクトのある音楽と明確な字幕/キャプションを伴い、アクセシビリティと迅速な情報提供を確保します。さまざまなテンプレートとシーンを活用して迅速な制作を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UGCスタイルビデオメーカーの仕組み

高度なAIを使用して本格的なクリエイタースタイルのビデオを簡単に制作し、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
UGCスタイルのビデオのために魅力的なスクリプトを作成することから始めましょう。私たちのプラットフォームはあなたのテキストを使用して本格的なコンテンツを生成し、アイデアを効率的に魅力的なビデオストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを体現するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。ビデオのために望ましいクリエイタースタイルの美学に完璧にマッチするように外観とスタイルをパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ダイナミックなナレーション生成と正確な字幕を追加してビデオを強化します。これらの機能はメッセージを明確にし、アクセスしやすくし、視聴者に強く響くようにし、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
UGCスタイルのビデオが完成したら、さまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質のAI生成コンテンツを共有して、すべてのチャネルで視聴者を魅了しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本格的なテスティモニアルビデオを作成

顧客のフィードバックを魅力的で自然なテスティモニアルビデオに変換し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようなAIアバターと音声クローン技術を使用していますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、リアルなデジタルツインやトーキングアクターを作成し、幅広い感情やジェスチャーを表現することができます。ユーザーは音声クローンやナレーションも利用でき、多言語サポートにより多様なコンテンツ制作を支援します。

HeyGenはどのようにしてシンプルなスクリプトを高品質なAI UGCビデオに変換できますか？

HeyGenはユーザーがスクリプトを入力し、強力なAIスクリプトジェネレーターと多様なビデオテンプレートを使用して魅力的なAI UGCビデオを即座に生成することを可能にします。このプラットフォームはテキストからビデオへのプロセスを自動化し、クリエイタースタイルのビデオ形式で効率的なバルクコンテンツ作成を実現します。

HeyGenでAIビデオ出力をカスタマイズするための正確なコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenはペーシングやジェスチャーを微調整するための正確なスクリプトコントロールを提供し、プロフェッショナルな外観を持つカスタムBロールや「手に持った製品」ショットを統合する能力を持っています。また、ブランディングコントロールを適用し、さまざまなビデオスタイルを選択し、異なるアスペクト比のリサイズ形式でエクスポートすることができます。

HeyGenはAIビデオ制作を自動化するためのAPIアクセスを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なAPIアクセスを提供しており、開発者や企業がそのAIビデオ生成機能を既存のワークフローに直接統合することを可能にします。これにより、バルクコンテンツ作成と自動化が促進され、時間を節約し、業務を最適化します。