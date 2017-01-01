HeyGenがどのようにコンテンツ制作を簡単にするかを、コンテンツクリエイターや小規模ビジネス向けにデザインされたこの1分間のチュートリアルで発見してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、画面上のデモンストレーションと親しみやすく明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える容易さを強調します。これにより、効率的なAI UGCビデオジェネレーターになります。

ビデオを生成