Gen ZをターゲットにしたTikTok向けのダイナミックな30秒のUGCスタイルの動画を作成し、製品レビューやクイックチュートリアルを紹介するシナリオを考案してください。ソーシャルメディアマーケターや小規模ビジネスをターゲットに、親しみやすく本物の感覚を持つ非常に魅力的な動画広告を目指します。視覚的には、急速なカット、人気のあるトランジション、画面上のテキストオーバーレイを取り入れ、トレンドのアップビートなバックグラウンドミュージックに同期させます。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを伝え、自動生成された字幕で最大のリーチを確保してください。

ビデオを生成