UGCスタイル動画ジェネレーター: バイラルコンテンツを迅速に作成
AIアバターを活用して、高品質で本物のUGC動画を手軽に制作し、エンゲージメントを高め、大幅な時間を節約します。
コンテンツクリエイターがどれほど簡単に高品質なレビューを作成できるかを示す、45秒のインスパイアリングなテスティモニアルスタイルの動画を開発してください。この動画は、オンラインコースのインストラクターや効率的な制作方法を求めるYouTuber志望者に共鳴するべきです。クリーンで誠実なビジュアル美学を採用し、明確で権威あるナレーションを使用し、穏やかなインストゥルメンタル音楽で微妙に強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して物語を生き生きとさせ、自然で魅力的な配信のためのナレーション生成を利用してください。
企業コミュニケーションを向上させるために、内部トレーニングや製品説明のためのカスタムAIアバターの力を示す、洗練された60秒のプロフェッショナルな動画を作成してください。このコンテンツは、一貫性と効率を目指す企業トレーナーやマーケティング部門に最適です。ビジュアルスタイルはスリークでモダンであり、スムーズなトランジションとプロフェッショナルなグラフィックスを伴い、自信に満ちた明確な声で進行します。HeyGenのカスタムAIアバターフィーチャーを組み込んでプレゼンターをパーソナライズし、高品質なBロール映像のためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。
バイラルUGCを作成したいですか？トレンドの製品やサービスを対象にした15秒の超高速動画を開発し、特にソーシャルメディアインフルエンサーやデジタルマーケターをターゲットにします。動画は視覚的にエネルギッシュで注目を集めるもので、急速なカット、鮮やかな色彩、魅力的な画面上のテキストを備え、キャッチーでアップビートなサウンドバイトや音楽フックに同期させます。HeyGenのAIスクリプトライターを活用して迅速に魅力的なコピーを生成し、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンテンツクリエイターがインパクトのある動画広告やUGCスタイルの動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAI動画ジェネレーターであり、コンテンツクリエイターがプロフェッショナルな動画やバイラルUGCスタイルのコンテンツを迅速に制作するのを支援します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、TikTokなどのプラットフォーム向けに魅力的な動画広告やテスティモニアルスタイルの動画を効率的に作成できます。
HeyGenはユニークなブランディングのためのカスタムAIアバターをサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターを作成できるようにし、動画がユニークなブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。この機能は、すべてのプロフェッショナルな動画でのブランド認識を向上させます。
HeyGenは動画制作の時間を節約するソリューションとしてどのように機能しますか？
HeyGenは包括的なAI動画ジェネレーターとして機能し、スクリプトから最終動画までの制作ステップを自動化します。統合されたAIスクリプトライターとテキストからビデオへの機能により、コンテンツクリエイターの時間と労力を大幅に節約します。
HeyGenはカスタマイズ可能な要素を備えたプロフェッショナルな動画を生成できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな動画を生成するための強力なツールを提供しており、幅広いテンプレートやシーンを含んでいます。ロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に適用し、動画広告やマーケティングキャンペーンのための高品質な出力を確保できます。