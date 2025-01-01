UGCレビュー動画ジェネレーター: 本物の動画を素早く作成

AIアバターを活用して、本物のUGCレビュー動画を瞬時に作成し、社会的証明と売上をコスト効率よく向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーを対象にした45秒の動画を開発し、AI UGC動画が製品デモや本物の証言にどれほど効果的かを示します。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、明確な製品ショットとユーザーインターフェースに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、簡潔で説得力のある音声を提供します。
サンプルプロンプト2
eコマース起業家向けに60秒のプロモーション動画を制作し、社会的キャンペーンのための高性能なUGC広告をコスト効率よく生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングなもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を利用して、実際の顧客とのやり取りをシミュレートし、エネルギッシュなサウンドトラックと自信に満ちたモチベーションを高めるナレーションを伴います。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに30秒のショート動画をデザインし、AI動画作成がさまざまな製品プロモーションのための動画メーカーになるプロセスをどのように簡素化するかを探ります。ビジュアルスタイルはクリエイティブでアーティスティックなもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、トレンディなバックグラウンドミュージックと暖かく招くようなナレーションで実験を促します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

UGCレビュー動画ジェネレーターの仕組み

顧客の声を魅力的でプロフェッショナルなAI UGC動画に変換し、影響力のある社会的証明を提供します。

1
Step 1
レビュー用スクリプトを作成
本物のユーザー生成コンテンツ（UGC）レビュー用スクリプトを作成するか、AIを活用して魅力的なストーリーを生成します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ作成をサポートし、AI動画作成を実現します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリからレビューをプレゼンテーションするためのアバターを選び、実際の俳優を必要とせずに人間味を加えます。これらのAIアバターは、メッセージをプロフェッショナルかつ一貫して届けることを保証します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
バックグラウンドミュージック、画像、ビデオクリップをメディアライブラリから追加して動画を強化します。ロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを簡単に適用し、UGC広告全体で一貫性を保ちます。
4
Step 4
インパクトのあるエクスポート
高品質なUGCレビュー動画を完成させ、簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせ、社会的キャンペーンのリーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで本物の顧客証言を紹介

貴重な顧客のフィードバックを本物のAI生成動画証言に変え、ブランドの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして本物のUGCレビュー動画や証言を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは本物のUGCレビュー動画や証言の作成を簡素化する強力なAI UGC動画ジェネレーターです。私たちのプラットフォームは、スクリプトをリアルなAI UGC動画に変換し、社会的証明や製品プロモーションに最適です。

HeyGenでどのようなUGC広告や社会的キャンペーンを制作できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なUGC広告やダイナミックな社会的キャンペーンを簡単に制作できます。直感的なAI動画ジェネレーターにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせた説得力のある製品プロモーションやその他のコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenはマーケター向けにAI動画作成プロセスを簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターおよび動画メーカーとして、AI動画作成プロセス全体を簡素化します。私たちのプラットフォームは、マーケターが多様なクリエイティブニーズに応じた高品質なAI UGC動画を効率的に制作し、社会的キャンペーンを強化するのを支援します。

HeyGenを使用してユニークな製品デモや証言のためにAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはユーザーがAIアバターを活用し、カスタマイズして魅力的な製品デモや証言に出演させることを可能にします。この機能により、パーソナライズされた社会的証明と効果的な製品プロモーションが可能になり、AI UGC動画にプロフェッショナルなタッチを加えます。