UGC製品レビュー動画ジェネレーター：本物の証言を作成
AIアバターを使用して魅力的な顧客の声を作成し、オーディエンスを引き付け、コンバージョンを向上させましょう。
革新的なコンテンツソリューションを求めるマーケティングプロフェッショナルを対象にした、洗練された90秒のプロモーション動画をデザインしてください。「AIビデオジェネレーター」の高度な機能を示し、現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、「AIアバター」が製品の特徴や会社の更新情報を簡単に紹介する多様なシナリオを特徴とします。音声はプロフェッショナルで魅力的なナレーションであり、これらのAI駆動キャラクターがブランドの存在感と効率をさまざまなキャンペーンでどのように向上させるかを示します。
新しいテクガジェットの販売を促進するために、45秒の魅力的な動画が必要なeコマースマネージャーのために、真実味のある「顧客の声」を中心にした動画を開発してください。製品と幸せにインタラクションするユーザーを捉えた、明るく本物のビジュアルスタイルを持ち、彼らのポジティブなフィードバックを生き生きとさせる明確で魅力的な「ボイスオーバー生成」を補完します。この作品は、信頼と製品満足度を効果的に伝えることで、潜在的な購入者に共鳴するべきです。
コンテンツクリエイターや教育者が非常にアクセスしやすい資料を必要とする場合、「AI生成動画」を使用して複雑なソフトウェア機能を簡素化する2分間の指導動画を開発してください。この動画は、クリーンでチュートリアルに焦点を当てたビジュアルスタイルと明確な画面上のテキスト、そして体系的なナレーションを必要とします。重要な要素は、HeyGenの「字幕/キャプション」機能のシームレスな統合であり、「自動キャプション生成」が多様な視聴者に普遍的な理解とエンゲージメントを保証する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「スクリプトからのテキスト-ビデオ」に変換することで、ユーザーが高品質の「AI生成動画」を簡単に作成できるようにします。私たちの「AIビデオジェネレーター」は制作プロセスを簡素化し、アイデアを迅速かつ効率的に実現します。
HeyGenは動画にAIアバターとカスタムボイスオーバーを統合できますか？
はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」を動画にシームレスに統合し、スクリプトを本物の表情で生き生きとさせます。また、先進的な「テキスト読み上げ（TTS）」技術を使用して自然な音声の「ボイスオーバー」を生成し、プロフェッショナルな音声品質を保証します。
HeyGenは動画のアクセシビリティとブランドの一貫性を向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは「自動キャプション生成」を提供し、動画がより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。さらに、私たちのプラットフォームには、ロゴや色などの要素をカスタマイズして、すべてのコンテンツで一貫したブランド表現を可能にする包括的な「ブランディングコントロール」が含まれています。
HeyGenはさまざまな動画フォーマットや編集ニーズにどれほど柔軟ですか？
HeyGenは強力な「AI駆動編集」機能を提供し、プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」の多様な選択肢を提供して、制作を迅速に開始できます。さまざまなプラットフォームに合わせて動画を簡単に適応させ、正確な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が可能です。