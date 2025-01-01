UGCマーケティングビデオジェネレーター: AI広告を迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、数分で本格的で魅力的なUGCマーケティングビデオを作成し、効果的なキャンペーンを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新しいテクノロジーガジェットのための15秒間のダイナミックなAI広告を作成してください。これは特にアーリーアダプターとテクノロジー愛好家をターゲットにしています。ビデオは速いペースで現代的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するBロールを統合し、スクリプトからビデオに変換された魅力的なスクリプトによって駆動されます。音声はエネルギッシュで現代的で、ソーシャルメディアでの迅速な発信に最適です。
忙しいプロフェッショナルが効率的なソリューションを求める新しい生産性アプリのための45秒間の簡潔な説明ビデオを開発してください。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、HeyGenの字幕/キャプションを利用して明確さを保ち、落ち着いた情報提供の声を使用します。このAIビデオジェネレータープロンプトは、アプリの主要な利点を明確に示し、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
ユニークなスタイルを好むソーシャルメディアユーザー向けに、風変わりなファッションアクセサリーのための非常に魅力的な20秒間の「AI UGC広告」を制作してください。ビジュアルの美学は鮮やかで遊び心があり、HeyGenのテンプレートとシーンからのトレンド音楽とクイックビジュアルエフェクトを使用します。ビデオはスクロールを止めるものであり、さまざまなプラットフォームに最適化するためにさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に利用し、瞬時に注意を引きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI UGC広告のクリエイティブコントロールをどのように強化しますか？
HeyGenはクリエイティブな表現のための包括的なツールを提供し、ユーザーがビデオの目的を定義し、魅力的なAI UGC広告を生成できるようにします。キャラクタークリエイターと内蔵エディターを備えており、ビデオメーカープロジェクトに対する完全なクリエイティブコントロールを持つことができます。
AIアバターをユニークなビデオコンテンツにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターとAIアクターの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドの特定のニーズに合わせることができます。顔を生成し、感情やジェスチャーをコントロールすることで、AIビデオジェネレーターの出力がブランドに完全に合致するようにします。
HeyGenはマーケティングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトジェネレーターや内蔵エディターなどの機能を通じてAIビデオ作成を簡素化します。これにより、マーケターはスクロールを止めるコンテンツやBロールを効率的に制作し、AI広告作成の取り組みを強化できます。
HeyGenはさまざまなタイプのAIビデオコンテンツ、特にローカリゼーションにどれほど柔軟ですか？
HeyGenは製品デモやテスティモニアルから大量コンテンツ作成まで、幅広いコンテンツをサポートする強力なAIビデオジェネレーターです。その能力にはローカリゼーションが含まれており、多様なオーディエンスに高品質なAI UGCビデオでリーチするのに最適です。