UGCライフスタイルビデオメーカー: 本格的なビデオを素早く作成

AIアバターを使用して魅力的なライフスタイルビデオを生成し、マーケティングキャンペーンを手軽に強化。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースブランド向けのAI UGCビデオ生成の容易さと影響を示す45秒のビデオが必要です。特に効率的なコンテンツ作成を求めるマーケターをターゲットにしています。洗練されたチュートリアルのようなビジュアルフローを想像し、画面上の明確なテキストと自信に満ちた説明的なナレーションを、リズミカルでモダンなビートに乗せて提供します。このビデオはHeyGenの「AIアバター」を効果的に使用して製品のハイライトと利点を提示し、複雑な情報を簡単に消化できる「UGCビデオ生成」体験に変えます。
サンプルプロンプト2
新しいプロジェクト管理ソフトウェアを評価している小規模ビジネスオーナーを対象とした説得力のある60秒の「テスティモニアル」ビデオを制作してください。ビジュアルストーリーテリングはクリーンでプロフェッショナル、そしてインスパイアリングであるべきで、実際の作業環境で満足したユーザーへのインタビューをフィーチャーし、控えめで励みになるバックグラウンドミュージックとクリアなオーディオを伴います。HeyGenの「字幕/キャプション」はアクセシビリティを確保し、ユーザーフィードバックの重要なポイントを強調し、「クリエイターマーケティング」キャンペーンに効果的なツールとなります。
サンプルプロンプト3
Gen Zをターゲットにした30秒のソーシャルメディアマーケティングキャンペーンのために、新しいファッションアクセサリーの魅力的な「UGC広告」作品を作成しましょう。ビデオはトレンディでクイックカットのビジュアルスタイルが必要で、多様なインフルエンサーが製品をクリエイティブにスタイリングし、人気のあるアップビートなトラックに合わせて設定します。このマーケティングキャンペーンのリーチを最大化するために、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が不可欠で、このダイナミックなコンテンツがどこでも完璧に見えるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIを使ったライフスタイルUGCビデオの作り方

AIを活用したクリエイションで、どんなマーケティングキャンペーンにも対応する魅力的で本格的なライフスタイルユーザー生成コンテンツビデオにアイデアを簡単に変換。

1
Step 1
スクリプトを作成
希望するライフスタイルビデオのスクリプトまたはテキストを入力します。私たちのプラットフォームはこの入力を使用して、本格的なAI UGCビデオのコアナラティブを生成し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して制作の準備を整えます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ライフスタイルビデオのテーマに最適なAIアバターを選択します。私たちの多様な「AIアバター」コレクションを使用して、コンテンツに合わせたオンスクリーンタレントをカスタマイズできます。
3
Step 3
カスタマイズと強化
ブランドのユニークな「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用してライフスタイルビデオを強化します。要素をカスタマイズして、一貫したメッセージングとプロフェッショナルな外観をAI生成UGCに確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ライフスタイルビデオを完成させ、希望する出力形式を選択します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成し、魅力的なAI UGCビデオをダウンロードして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本格的な顧客テスティモニアルを開発

顧客の成功事例を説得力のあるAIパワードビデオテスティモニアルに変換し、信頼と信頼性を簡単に構築します。

よくある質問

HeyGenは私のUGCマーケティングキャンペーンをどのように強化できますか？

HeyGenは高度なAI UGCジェネレーターであり、高品質のAI UGCビデオやライフスタイルビデオを迅速に制作することができます。これにより、InstagramやTikTokなどのプラットフォームでブランド認知度を高め、eコマースのコンバージョンを促進します。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのようなUGCコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、説得力のある製品レビュー、魅力的な開封動画、そして本格的なテスティモニアルなど、さまざまなUGCを生成できます。これにより、さまざまなソーシャルメディアのニーズに合わせたコンテンツ作成が簡素化されます。

HeyGenは魅力的なライフスタイルビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはブランドがマーケティングニーズに合わせた本格的なライフスタイルビデオを作成するのを専門としています。私たちのAIアバターと強力なツールを使用することで、YouTubeやその他のプラットフォームでターゲットオーディエンスに共鳴するダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenは私のブランドのためにUGC広告を効率的に生成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはインパクトのあるUGC広告の作成プロセスを簡素化し、注目を集め、マーケティングキャンペーンの結果を促進するAI UGCビデオを生成することができます。これは、パフォーマンスを向上させたいコンテンツクリエイターやブランドにとって強力なツールです。