UGCライフスタイルビデオジェネレーター：本物の広告を瞬時に作成
スクリプトからの高度なテキストビデオでプロフェッショナルなUGCスタイルのビデオを生成し、バイラルなソーシャルメディア広告を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大規模な制作予算を必要とせずにプロフェッショナルなUGCスタイルのビデオを生成する方法を紹介する、45秒のチュートリアルをデザインしてください。ビデオはクリーンで教育的なビジュアル美学を持ち、HeyGenインターフェースの画面録画デモと短く魅力的なユーザクリップを組み合わせます。落ち着いた明瞭なナレーションに「字幕/キャプション」を加えて視聴者をガイドし、テンプレートの選択と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して洗練されたコンテンツを作成するプロセスを説明します。
顧客の声を強調することでバイラルUGC広告を作成することを目指すeコマースブランド向けに、特にデザインされた60秒のビデオを作成してください。ビジュアルストーリーはダイナミックでインスパイアリングなもので、製品満足度を示す多様なユーザーショット間の素早いトランジションを特徴とし、エネルギッシュで熱狂的な音楽トラックとキャッチーなジングルを維持します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して効率的にストーリーを構築し、「AIアバター」を使用して満足した顧客を表現し、さまざまな視点を提供します。
忙しいデジタルマーケターをターゲットにした15秒のユーザー生成コンテンツビデオを開発し、「AI UGCビデオジェネレーター」を使用してアイデアを公開可能なアセットに変換するスピードと簡単さを強調します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでパンチの効いたもので、HeyGen内の効率的なワークフローを示すために素早いカットを使用し、完成したビデオで締めくくります。高速で直接的なナレーションとアップビートでモダンなエレクトロニックトラックを組み合わせて効率性を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してマルチプラットフォームでの配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてバイラルUGC広告を効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、魅力的でプロフェッショナルなUGCスタイルのビデオを制作し、さまざまなプラットフォーム向けのバイラルUGC広告を簡単に作成できるようにします。これにより、AIビデオ制作が迅速で魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenがライフスタイルコンテンツ向けの効果的なAI UGCビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAI UGCビデオジェネレーターとして機能し、カスタマイズ可能なAIアバター、リアルなナレーション生成、豊富なテンプレートライブラリを提供して、本物のUGCライフスタイルビデオを迅速に作成します。ブランドを簡単に統合してプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenを使って広範なビデオ編集スキルなしでプロフェッショナルなUGCスタイルのビデオを生成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenはUGCビデオコンテンツの生成を簡素化します。直感的なインターフェースとテキストビデオ機能により、複雑な編集を必要とせずに、事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用してプロフェッショナルなUGCスタイルのビデオを誰でも作成できます。
HeyGenはTikTokのような多様なソーシャルメディアニーズに対応したAI UGCビデオをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはTikTokを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのAI UGCビデオの作成をサポートするように設計されています。アスペクト比のリサイズや自動字幕などの機能を活用して、異なるチャンネルでの最適なエンゲージメントのためにオーガニック広告ビデオコンテンツを簡単に適応させることができます。