UGC説明動画ジェネレーター: 魅力的なAIビデオを作成
テキストからビデオへの機能を使用して、数分で高品質のUGCビデオを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエーター向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターがソーシャルメディアキャンペーンのエンゲージメントを大幅に向上させる方法を示す、30秒の魅力的なプロモーションビデオが必要です。このビデオは、ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、鮮やかな色彩とトレンドの背景音楽を使用し、多様なテンプレートとシーンの力を強調して、すぐに共有可能なコンテンツを迅速に制作します。
教育者や企業トレーナーは、HeyGenを使用してプロフェッショナルな説明動画を作成する効率性を詳しく説明する60秒の説明動画から利益を得ることができます。プロフェッショナルで落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、明確なグラフィックスと関連するメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、複雑な情報を効果的に伝えるための権威あるボイスオーバー生成機能を補完します。
マーケティングチームや新製品を発売するブランドを支援することを目的とした、15秒のバイラルスポットが必要です。ユーザー生成コンテンツを模倣したクイックカットで、遊び心があり本格的な美学を持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に実現する能力を強調し、最大のプラットフォーム互換性を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenがリアルなAIアクターでAIビデオ作成をどのように簡素化するかを探る。
HeyGenは、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することでAIビデオ作成を革新します。多様なリアルなAIアクターのライブラリから選択し、外見、表情、ジェスチャーをカスタマイズしてメッセージを完璧に伝えることができ、ビデオ制作を効率的で魅力的なものにします。
HeyGenを使用してブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーにブランドを真に表現するカスタムAIアバターを作成する力を与えます。自分自身や希望するモデルのビデオを提供するだけで、HeyGenの先進技術がユニークなデジタルクローンを生成し、真実味を持ってコンテンツを届ける準備が整います。
HeyGenは魅力的なスクリプトとプロフェッショナルなビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenの直感的なテキストからビデオへの機能は、アイデアを魅力的なスクリプトに変換し、それを高品質のAIアバターとリアルなボイスオーバーで実現します。この効率的なプロセスにより、視聴者に響くプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。
HeyGenで作成された説明動画にはどのような言語オプションがありますか？
HeyGenは50以上の言語をサポートしており、グローバルなリーチを持つ説明動画を制作できます。ボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションにより、多様な国際的な視聴者に対してコンテンツをアクセスしやすく、魅力的にします。