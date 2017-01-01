バイラル動画を作成するUGCコンテンツ動画ジェネレーター
リアルなAIアバターで魅力的でバイラルなソーシャルスタイルの動画を瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ファッションブランドの最新コレクションのために、バイラルなUGCを作成しようとしているソーシャルメディアマネージャー向けに、エネルギッシュな30秒のソーシャルスタイルの動画を作成します。ビジュアルの美学は鮮やかでトレンディであり、クイックカットとアップビートでモダンな音楽を取り入れ、音声はクリアで熱意のあるナレーションを特徴とします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、注目を集め、エンゲージメントを促進するダイナミックなコンテンツを迅速に組み立てます。
B2B企業を対象にした60秒の説明動画を制作し、新しいデータ分析サービスの利点を詳述します。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルで信頼性があり、シンプルなアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用し、落ち着いた権威あるナレーションで補完します。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を利用して、選択したAI俳優からの一貫した高品質のナレーションを確保し、AI生成動画の信頼性を高めます。
起業家やインフルエンサー向けに、彼らのユニークな使命とビジョンを紹介する45秒のパーソナルブランドストーリー動画を想像します。美学は暖かく本物で、柔らかい照明、自然な背景、励ましのある個人的な音声トーンを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、ナラティブを洗練されたプレゼンテーションに変え、カスタムAIアバターを使用して視聴者との強いつながりを育みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてバイラルなUGCコンテンツ動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、エンゲージングでソーシャルスタイルの動画を作成し、本物のユーザー生成コンテンツ（UGC）のように感じさせる高度なAI動画ジェネレーターです。HeyGenの革新的なツールを使用すれば、複雑な制作なしでバイラルなUGCを簡単に作成し、ブランドの存在感を高めることができます。
HeyGenでブランド動画用のカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenではカスタムAIアバターをデザインすることができ、ブランドのメッセージにユニークな顔を提供します。これらのリアルなトーキングアバターはプロフェッショナルなAI俳優として機能し、すべてのAI生成動画で一貫した魅力的なコミュニケーションを保証します。
HeyGenはどのようにしてスクリプトからの動画制作を効率化しますか？
HeyGenはAIを使用して動画スクリプトを洗練された動画に変換します。高度なAIテキストからスピーチへの変換を利用して、自然な音声のボイスオーバーを生成し、AIアバターや他のビジュアル要素と組み合わせることで、コンテンツ制作を大幅にスピードアップします。
HeyGenを使用してどのような種類のAI生成動画を作成できますか？
HeyGenは、ダイナミックな製品デモからソーシャルスタイルの動画、さらには画像を動画に変換することまで、さまざまなAI生成動画のための広範な機能を提供します。ブランド管理機能や豊富なメディアライブラリを含む包括的な機能により、多様なクリエイティブプロジェクトを実現します。