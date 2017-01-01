小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒の製品デモ動画を作成し、新しいソフトウェアソリューションが日常業務をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、クリーンなグラフィックスとフレンドリーで楽観的なトーンの音声を特徴とします。HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、主要な機能を直接かつ魅力的に紹介し、デモを革新的でアクセスしやすいものにします。

ビデオを生成