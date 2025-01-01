UGCブランドビデオジェネレーター: AI UGC広告を迅速に作成
リアルなAIアバターを活用した高度なAIビデオジェネレーターで、高コンバージョンのAI UGCビデオを生成し、ROASを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマース起業家や製品マーケターを対象にした45秒のインストラクションビデオを制作してください。本物の「手に持った製品ビデオ」の作成を説明します。このビデオは、クリーンで製品に焦点を当てたビジュアルスタイルで、バーチャルな「手に持った製品」シナリオを特徴とし、自信に満ちた情報豊富なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して簡単にコンテンツを生成し、自動字幕を追加します。
クリエイティブエージェンシーや独立系コンテンツクリエーター向けに、60秒のアーティスティックなショーケースビデオを開発し、HeyGenが提供する広範なクリエイティブコントロールを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで多様で、表現力豊かなAIアクターが登場する多様なテンプレートとシーンを探求し、プロフェッショナルなナレーションとムードに合った音楽のトランジションで、AIアクターとカスタマイズ可能なテンプレートの多様性を強調します。
忙しいマーケティングチームやPRプロフェッショナルを対象にした20秒の簡潔なデモンストレーションビデオを作成し、迅速なビデオ制作を達成することに焦点を当てます。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからのリッチなビジュアルとクイックなシーンのトランジションを備えた、スピーディーで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、パンチの効いた直接的なナレーションとエネルギッシュなモダンサウンドトラックを補完し、AIスクリプトライターからのテキストがどのように迅速に洗練されたビデオコンテンツに変換されるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはUGCブランドビデオ生成においてどのようにクリエイティブコントロールを最大化しますか？
HeyGenはユーザーに広範なクリエイティブコントロールを提供し、AIアクターのカスタマイズ、「手に持った製品」シナリオの実装、ダイナミックなナラティブのためのAIスクリプトライターの支援を可能にします。
HeyGenをAI UGCビデオや広告に使用する主な利点は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターを使用して高インパクトのAI UGCビデオや広告の作成を加速し、迅速なビデオ制作時間を大幅に短縮し、ソーシャルメディアマーケティングの努力を強化してROASを改善します。
HeyGenは効率的なビデオローカリゼーションとグローバルリーチのための機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力な言語ローカリゼーション機能を提供し、175以上の言語で自然なテキスト-to-スピーチを生成することで、ユーザーがグローバルリーチを拡大できるようにします。
HeyGenは多様で効果的なAIビデオ広告の生成をどのように支援しますか？
HeyGenは多様な広告バリエーションを生成するためのツールを提供し、AIマッシュアップや製品を持つアクターをフィーチャーする能力を含め、強力なクリエイティブコントロールを確保することで、効果的なAIビデオ広告の作成を簡素化します。