あなたのUGCブランド説明動画メーカー
高度なAIアバターを活用して、ブランドストーリーを生き生きとさせる魅力的なUGC広告や製品デモを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースマーケター向けに45秒のダイナミックなチュートリアルを制作し、魅力的なUGC広告を生成する方法を示します。動画はテンポの速いモダンなビジュアルスタイルで、トレンドの音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なセットアップを行い、自動字幕/キャプションで最大のリーチを確保し、UGC動画のコンバージョン力を強調します。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに60秒の情報動画を開発し、AI動画ジェネレーターの効率性を詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックメディアを組み込み、複雑な概念をスクリプトからのテキスト-to-ビデオで直接魅力的なAI動画に変換します。
コンテンツクリエイター向けに15秒のスナックサイズのソーシャルメディア広告をデザインし、異なるプラットフォーム向けにコンテンツを再利用する簡単さを強調します。この短いクリップは、クリーンでモダンな美学とアップビートなオーディオで視覚的に印象的であり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、単一のUGCブランド説明動画をさまざまなチャンネル向けに最適化し、無音視聴のための明確な字幕/キャプションを完備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なUGCブランド説明動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、高度なAI動画ジェネレーターとカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、本格的なUGC動画やダイナミックな説明動画を簡単に生成する力を提供します。複雑な動画編集スキルを必要とせずに、ブランドのストーリーをすぐに生き生きとさせることができます。
HeyGenは多様なマーケティングコンテンツ向けにリアルなAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは非常にリアルなAIアバターとAIアクターを備えており、さまざまなマーケティング動画、製品デモ、さらにはUGC広告でメッセージを伝えるためにカスタマイズできます。これらのデジタルプレゼンターは、表現力豊かな声とスムーズなスクリプト-to-ビデオ機能でコンテンツを強化します。
HeyGenは動画制作と大量コンテンツ作成を効率化するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、テンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、完全に編集された動画を迅速に制作することで、大量コンテンツ作成を簡素化します。統合されたスクリプトジェネレーターと強力なメディアライブラリが、マーケティングワークフロー全体をシームレスにサポートし、最大の効率を実現します。
HeyGenでAI動画を作成する際にブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色などのブランドキット要素をAI動画に直接統合することが容易です。これにより、テスティモニアル動画から製品説明動画まで、すべてのコンテンツが一貫性のあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。