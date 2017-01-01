究極のUGC広告動画メーカーソリューション
強力なAIアバターを使用して、高品質なAI UGC広告を簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランド向けに、HeyGenがどのようにしてフルプロダクションクルーなしで高品質なAI動画の作成を簡素化するかを強調する45秒の製品動画を開発します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学を維持し、主要な機能と利点を説明する明確で権威あるボイスオーバー生成を行い、視聴者を忠実な顧客に変えることを目指します。
エージェンシーやマーケティングプロフェッショナルがエンゲージメントを高めるためにAI UGC広告の力を示す60秒のソーシャルメディアマーケティングキャンペーン動画をデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポの速いもので、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を使用して、クリエイティブなコンセプトを迅速に魅力的な動画コンテンツに変換します。
ソーシャルメディアインフルエンサーやUGC広告動画メーカーのユーザーを目指す人々のために、HeyGenの字幕/キャプション機能がどのようにアクセシビリティとエンゲージメントを確保するかを示す20秒のチュートリアルスタイルの動画を作成します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、フレンドリーで明確な音声ナレーションを伴い、プロフェッショナルなテキストオーバーレイを任意の動画プロジェクトに追加する簡単さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように私のマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとAIアクターを使用して、あなたのマーケティングキャンペーンのために魅力的なAI動画を作成する力を与えます。シンプルなスクリプトを簡単に魅力的な動画コンテンツに変換し、あらゆるマーケティングキャンペーンのクリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenでどのような製品動画を作成できますか？
HeyGenは高度なUGC広告動画メーカーとして機能し、高品質な製品動画やAI UGC広告を制作することができます。私たちのプラットフォームは、ダイナミックなビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、あなたの製品を効果的に紹介するのを助けます。
HeyGenは私の動画のためにさまざまなクリエイティブ要素をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多様な音楽ライブラリや自動キャプションのオプションを含む多用途なAI動画ジェネレーターです。また、Bロール映像を簡単に追加し、あらゆる言語で動画をローカライズして、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。
HeyGenはクリエイターのために動画制作プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは動画制作を大幅に簡素化し、クリエイターがクリエイティブなビジョンに集中できるようにします。直感的なツールを使用して、AI動画を迅速に生成し、複雑な編集なしでプロフェッショナルな最終製品を確保します。