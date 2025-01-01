忙しい起業家がソフトウェアをダウンロードすることなく、迅速にTwitter動画作成のプロになれる方法を示す1分間の魅力的な動画を作成してください。対象は、小規模ビジネスオーナーや効率的なコンテンツ作成を求めるマーケティング専門家です。ビジュアルには、HeyGenインターフェースのクリーンでプロフェッショナルな画面録画を使用し、明るく励みになる音楽を組み合わせてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、迅速な動画組み立てを紹介し、使いやすさを強調してください。

ビデオを生成