私たちのTwitter動画メーカーでバイラル動画を作成

Twitter向けに短編コンテンツを最適化しましょう。私たちのオンラインTwitter動画編集ツールは、動画を完璧にリサイズし、エンゲージメントを高め、リーチを拡大する力を与えます。

忙しい起業家がソフトウェアをダウンロードすることなく、迅速にTwitter動画作成のプロになれる方法を示す1分間の魅力的な動画を作成してください。対象は、小規模ビジネスオーナーや効率的なコンテンツ作成を求めるマーケティング専門家です。ビジュアルには、HeyGenインターフェースのクリーンでプロフェッショナルな画面録画を使用し、明るく励みになる音楽を組み合わせてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、迅速な動画組み立てを紹介し、使いやすさを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

AIを活用した編集の力を示す2分間のチュートリアル動画を作成し、アクセシビリティを向上させたいコンテンツクリエイターや教育者を対象にします。この動画は、明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと権威あるが親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenの自動字幕機能を中心に、Twitter用の動画に正確なテキストを追加するプロセスを簡素化する方法を説明し、最大のリーチと視聴者の理解を確保します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象にした45秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインし、HeyGenの機能を活用してTwitter動画編集のエキスパートになれる方法を強調します。ビジュアルスタイルは活気に満ちた速いペースで、動画コンテンツのビフォーアフターの変化を示し、トレンディでエネルギッシュなバックグラウンドトラックを伴います。シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、Twitterの特定の寸法に最適化された動画を簡単に作成できることを示し、時間を節約しエンゲージメントを向上させます。
迅速かつ簡単なソーシャルメディアの更新を必要とする企業向けに、HeyGenのオンラインプラットフォームに動画を直接アップロードする簡単なプロセスを説明する1分間の指導動画を開発します。ビジュアルプレゼンテーションは実用的でユーザーフレンドリーであり、画面上の明確なプロンプトと簡潔な説明的なナレーション生成を使用して、視聴者をステップバイステップで案内します。ユーザーが既存のコンテンツを迅速にTwitter用に準備できる方法を示し、複雑なインストールなしでワークフローを簡素化するオンラインツールの利便性を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

私たちのTwitter動画メーカーの使い方

オンラインのAI編集ツールを使って、Twitter向けに魅力的な短編動画を数分で作成し、リーチを拡大しエンゲージメントを高めましょう。

Step 1
動画をアップロード
まず、既存の動画コンテンツを「ソーシャルメディア動画メーカー」に直接アップロードします。私たちのオンラインプラットフォームは、ソフトウェアをダウンロードすることなく簡単に始められます。
Step 2
リサイズとフォーマット
「動画をリサイズ」してTwitterに最適なアスペクト比に簡単に調整し、どのデバイスでも完璧に見えるようにし、視聴者の注意を即座に引きつけます。
Step 3
魅力的な要素を追加
説得力のあるテキストオーバーレイを追加し、自動「字幕」機能を活用してメッセージを明確かつアクセスしやすくし、視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。
Step 4
エクスポートと共有
ワンクリックで「MP4に変換」し、磨き上げた動画をダウンロードして、Twitterに投稿し、エンゲージメントを高め、リーチを拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるコンテンツを制作

Twitterのオーディエンスに共鳴し、つながりを育み、インタラクションを増やすモチベーショナルで心を打つ動画を簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のTwitter動画作成を向上させますか？

HeyGenはAIを活用した編集プラットフォームとして、オンラインで直接高品質の短編コンテンツを迅速に制作することを可能にします。Twitter動画メーカーとしてのワークフローを簡素化し、エンゲージメントを容易に向上させるよう設計されています。

HeyGenを使ってTwitter用に字幕を追加したり動画をリサイズしたりできますか？

もちろんです。多用途なTwitter動画編集ツールとして、HeyGenは動画に簡単に字幕やテキストを追加することができます。また、動画を最適な寸法にリサイズし、Twitter用に完璧に最適化されたコンテンツを確保します。

HeyGenはソーシャルメディア動画にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは効率的なソーシャルメディア動画作成のための強力なAI編集ツールを提供し、動画のアップロード、MP4への変換、4K動画品質の確保などの機能を含んでいます。これらの機能により、HeyGenはソーシャルメディア動画メーカーのためのオールインワンソリューションとなります。

HeyGenはオンラインのTwitter動画編集ツールですか、それともソフトウェアをダウンロードする必要がありますか？

HeyGenは完全にオンラインであり、ソフトウェアをダウンロードする必要はありません。AIを活用した編集や動画のリサイズを含むすべての機能に、ウェブブラウザを通じて直接アクセスできるため、便利なオンラインTwitter動画編集ツールです。