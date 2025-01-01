Twitterビデオジェネレーター: X向けの魅力的なビデオを作成

テキストプロンプトをX向けの魅力的でカスタマイズされたビデオに変換し、ソーシャルメディアの存在感を簡単に高めましょう。

259/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
Twitterでの一貫したソーシャルメディアプレゼンスを維持するのに苦労していますか？この45秒のアクション満載のガイドは、小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象としており、「既存のビデオを再利用」して最適なエンゲージメントを得る方法を示しています。高速でダイナミックなカットとアップビートなサウンドトラックを通じて、視聴者はHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能の効率性を学び、どんなソース素材からでも簡単に「Twitterビデオを作成」できます。
サンプルプロンプト2
AIアバターを使用して魅力的な「エンゲージングビデオ」でオンラインコンテンツを向上させましょう。この90秒の指導ビデオは、カメラに映らずに高品質でプロフェッショナルなビデオを制作したいマーケターや教育者向けに作られており、HeyGenのAIアバターがどのようにしてメッセージを効果的に伝えるかを紹介しています。洗練されたクリーンなビジュアルスタイルと情報豊かで落ち着いたオーディオトラックが期待でき、複雑な説明における「AIモデル」の多様性を示しています。
サンプルプロンプト3
短いビデオのエンゲージメントを大幅に「最大化」し、アクセシビリティを向上させたいコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの自動「自動字幕生成機能」は画期的です。一般のコンテンツクリエイターやデジタルマーケターに最適なこの直接的で影響力のある30秒のデモンストレーションは、自動キャプションの力を示しています。ビデオは、パンチの効いたエネルギッシュなクリップと明確にスタイルされた自動生成キャプションを特徴としており、強力な字幕/キャプション機能のおかげで、どこでも誰にでもメッセージが理解されることを保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Twitterビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームで、Twitter（旧X）向けの魅力的なビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高めましょう。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトを入力してスクリプトからのテキストを活用するか、既存のメディアをアップロードするか、トレンディなテンプレートを選択して魅力的なビデオ作成を開始します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を追加
AIアバター、ナレーション生成、またはさまざまなテンプレートやシーンから選択してカスタマイズされたビデオを強化します。プロフェッショナルな仕上げのためにブランドコントロールを組み込みます。
3
Step 3
最終仕上げを適用
強力な編集ツールを使用してビデオをトリミング、カット、音楽を追加して洗練させます。アクセシビリティのために自動字幕生成機能を利用し、Twitterに最適なアスペクト比のリサイズを選択します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、希望の形式でエクスポートするか、Twitter（X）に直接公開して、魅力的なコンテンツを視聴者と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声ビデオ

.

顧客の成功事例をダイナミックで魅力的なビデオテスティモニアルに変換し、Twitterで信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI Twitterビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは最先端のAIモデルを活用して、Twitter向けの魅力的なビデオを作成する力を提供します。テキストプロンプトやスクリプトを入力するだけで、AIビデオジェネレーターがそれを高品質でカスタマイズされたビデオに変換します。この強力なAIツールはコンテンツ作成を簡素化し、効率的なTwitterビデオメーカーにします。

HeyGenで作成したTwitterビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはTwitterビデオを正確にカスタマイズするための広範な編集ツールを提供します。トレンディなテンプレートを適用し、最適な表示のためにアスペクト比を調整し、ブランドコントロールを組み込んでコンテンツをユニークにすることができます。これにより、カスタマイズされたビデオがプラットフォーム上で際立ちます。

HeyGenを使用してTwitterビデオを公開するための主要な機能は何ですか？

HeyGenはTwitterビデオクリエイター向けに設計された機能でワークフローを簡素化します。アクセシビリティのために自動字幕を生成し、ビデオがウォーターマークなしであることを確認し、プラットフォームから直接Twitterに公開できます。これにより、AI生成コンテンツの共有が効率的でプロフェッショナルになります。

HeyGenはTwitterビデオを作成するためのブラウザベースのツールですか？

もちろんです。HeyGenはブラウザベースのAIビデオジェネレーターであり、ダウンロードなしでどのデバイスからでも魅力的なTwitterビデオを作成および編集できます。その直感的なインターフェースは初心者にも優しいTwitterビデオメーカーであり、誰でも迅速に高品質のコンテンツを制作できます。