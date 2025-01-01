クリエイターのための究極のTwitter広告動画メーカー

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使って、注目を集め、結果を出す魅力的なTwitter動画広告を簡単にデザインできます。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターが、いかに簡単に魅力的なソーシャルメディア動画を作成できるかを紹介する、30秒のハイエナジーなTwitter広告を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットと鮮やかなアニメーションを取り入れ、アップビートでモチベーショナルなナレーションを添えてください。多様なテンプレートとシーンから始め、音声生成でオーディオを完璧に仕上げ、説得力のあるTwitter動画広告を届けることを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップやプロダクトマネージャーを対象とした、45秒のクリスプな製品発表動画を想像してください。このプロフェッショナルなプレゼンテーションでは、AIアバターが新機能を明確に説明し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してシームレスなコンテンツ作成を実現します。ビジュアルの美学はスリークでミニマリスト、フレンドリーで情報豊かなトーンで、強力なAIビデオツールとしてのすべての詳細を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシーやブランドマネージャー向けに、カスタマイズ可能なブランディングコントロールの力を強調した、60秒の洗練されたデモンストレーションビデオを作成してください。ビジュアル体験は洗練されており、企業的で、さまざまなアスペクト比にわたる一貫したブランド要素を特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートで簡単に実現できます。明確で権威あるナレーションとプロフェッショナルな字幕/キャプションを組み合わせることで、ブランドの一貫性と多様性のメッセージが響き渡ります。
サンプルプロンプト3
教育者やコンテンツクリエーターを対象とした、魅力的な動画の作り方を説明する30秒の説明動画を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでフレンドリー、メディアライブラリ/ストックサポートから多様な要素を取り入れ、複雑な概念を明確にします。落ち着いた招待的なナレーションと明確な字幕/キャプションを組み合わせることで、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させ、このツールを多用途なビデオメーカーとして位置付けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Twitter広告動画メーカーの使い方

スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、インパクトを与えるために設計されたAIビデオツールで、魅力的なTwitter動画広告を簡単に作成します。

1
Step 1
動画を作成する
スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してシーンと初期動画ドラフトを自動生成します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加する
ダイナミックなビジュアルを取り入れ、さまざまなAIアバターから選択して、人間味のあるメッセージを伝えます。
3
Step 3
Twitter用に調整する
最大のエンゲージメントと視認性を得るために、理想的なビデオアスペクト比を選択してTwitterのプラットフォームに最適化します。
4
Step 4
エクスポートして開始する
音声生成が完璧であることを確認し、高品質の動画をエクスポートして広告キャンペーンにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声を説得力のあるAI駆動の動画広告に変換し、Twitterでの信頼を築き、新しいリードを引き付けます。

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディアキャンペーンのためのクリエイティブな動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオツールとビデオメーカーとして機能し、ユーザーが幅広いビデオテンプレートを使用してスクリプトから魅力的な動画を簡単に作成できるようにします。これにより、インパクトのあるソーシャルメディア動画コンテンツの作成プロセスが効率化されます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンに効果的なTwitter広告動画メーカーですか？

はい、HeyGenはTwitter広告キャンペーンを強化するために設計された強力なTwitter広告動画メーカーです。AIアバター、音声生成、柔軟なビデオアスペクト比オプションを備えたプロフェッショナルなTwitter動画広告を迅速に作成できます。

HeyGenは動画ブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、動画がブランドアイデンティティを反映するようにするための広範なカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供します。テキストを動画に追加したり、ロゴや色を組み込んだり、プロフェッショナルなアニメーションや魅力的な動画のためのさまざまなビデオエディターツールを活用できます。

HeyGenはどのようにAIを活用してスクリプトを動画コンテンツに変換しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を活用して、書かれたコンテンツをダイナミックな動画に変換します。これには自然な音声生成が含まれ、複雑な動画作成をどのユーザーにとってもアクセスしやすく効率的にします。