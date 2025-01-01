チュータリングセッションビデオメーカー: シンプル、迅速、効果的

HeyGenのAIアバターを使用して、動的な教育ビデオや魅力的なオンラインコースを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルが生産性を向上させるために効率的な時間管理技術を紹介する45秒のチュートリアルビデオメーカーを作成してください。HeyGenの正確な字幕を使用して重要なステップを強調し、この必須のハウツービデオで情報を効果的に伝えるプロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを確保します。
サンプルプロンプト2
小学校の教師が気候変動を紹介するために、好奇心を刺激する30秒の鮮やかな指導ビデオを構想してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、さまざまなメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、若い学生に複雑なトピックをアクセスしやすくするカラフルで遊び心のあるビジュアルナラティブを作成し、楽観的なサウンドトラックを添えます。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケティングの基礎を説明する、オンラインコースを追求する成人学習者を対象とした洗練された60秒のeラーニングビデオを作成してください。この作品は、HeyGenのAI-Powered Text to Video機能を活用して、洗練されたミニマリストのプレゼンテーションを生成し、スムーズで権威あるナレーションを提供し、複雑な概念を簡単に理解できる形式に凝縮します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チュータリングセッションビデオメーカーの使い方

AIを使って魅力的で効果的なチュータリングセッションを簡単に作成しましょう。あなたのレッスンを学生やオンライン学習プラットフォームに最適なプロフェッショナルなビデオに変換します。

1
Step 1
チュータリングスクリプトを作成
レッスン内容を簡単に作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれた資料を教育ビデオメーカーに最適な魅力的なビデオ形式に変換します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
レッスンを提示するために多様なAIアバターから選択するか、チュータリングセッションに構造化され洗練された外観を与えるプロフェッショナルなビデオテンプレートを選びます。
3
Step 3
必要な強化を追加
AI字幕を自動生成してアクセシビリティと理解を向上させます。ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で指導ビデオを最終化してエクスポートします。高品質なコンテンツを学生に配布したり、オンラインコースに統合したりするのが簡単です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確化

難しい科目を明確で理解しやすい指導ビデオに簡素化し、複雑なアイデアをアクセスしやすくし、学生の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAI-Powered Text to VideoとAIアバターを使用してスクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、教師やeラーニングコンテンツに最適な教育ビデオメーカーです。このプラットフォームはビデオテンプレートとナレーション生成を提供し、クリエイティブプロセスを効率化します。

効果的な指導ビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやAI字幕を含む包括的なツールを提供し、明瞭さを向上させます。動的なシーンとメディアライブラリの統合により、学生やオンラインコース向けの高品質なチュートリアルビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは私のチュータリングセッションビデオをカスタマイズしてブランド化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや特定の色を組み込むことで、プロフェッショナルなチュータリングセッションビデオを作成するための強力なブランディングコントロールを提供します。AIビデオエディターとして、ハウツービデオがあなたの独自のスタイルとプロフェッショナリズムを反映することを保証します。

HeyGenはどのようにして誰でもビデオ作成を可能にしますか？

HeyGenは直感的なデザインとAI-Powered Text to Video機能でビデオメーカーのプロセス全体を簡素化し、誰でも魅力的なコンテンツを作成できるようにします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズ機能により、プロフェッショナルなビデオ制作が簡単になります。