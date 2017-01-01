K-12の学生とその親を対象にした、複雑な科学の概念をシンプルで魅力的に紹介する45秒の教育ビデオを作成してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、明るくアニメーション化されたビジュアルを構築し、親しみやすく明瞭なナレーションと、若い学習者の集中を維持するためのアップビートでインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを添えてください。

