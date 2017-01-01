チュータリングレッスンビデオメーカー: 魅力的な教育コンテンツを作成
高度なテキストからビデオへの機能を使用して、レッスンスクリプトをこれまで以上に速く魅力的な教育ビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の教室アプリの使用など、新しいエドテックスキルを習得する教育者と学生を対象にした、60秒のチュートリアルビデオを開発してください。このビデオは、クリーンな画面録画スタイルのビジュアルと正確な画面上の注釈、プロフェッショナルで落ち着いたナレーション、ミニマリストなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの信頼性の高い字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
将来の大学生とその家族を魅了するための、活気あるバーチャルキャンパスツアーを提供する30秒のソーシャルメディアプロモーションビデオをデザインしてください。キャンパスライフのシネマティックなショットを使用し、学生ガイドとして熱心なAIアバターをフィーチャーし、モダンで志向的な音楽を背景に、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポート機能を活用して最大のリーチを確保します。
最近の教育イニシアチブの影響を強調する、寄付者、卒業生、コミュニティのステークホルダーを対象にした60秒の資金調達ビデオを制作してください。このナラティブは、感情的でドキュメンタリー風のビジュアルアプローチを採用し、心のこもった証言とインパクトのあるビジュアルをサポートし、感動的なオーケストラのスコアとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して簡単に生成された説得力のあるナレーションを添えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、カスタムビデオテンプレートとAIアバターを活用して、ビジョンを迅速かつプロフェッショナルに実現するための強力なプラットフォームを提供します。その直感的なインターフェースは、資金調達ビデオやバーチャルキャンパスツアーなど、魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作するのに役立ちます。
HeyGenはチュータリングレッスンのための効果的な教育ビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは教育ビデオメーカーとして優れており、動的なチュータリングレッスンビデオを作成するのに最適です。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、ナレーション生成機能を活用して、どの教室アプリでも魅力的で一貫した教育コンテンツを提供できます。
HeyGenを強力なAIビデオエディターにしているコア機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、強力なナレーション生成を特徴とする高度なAIを活用して、シームレスなビデオ制作を実現します。これらのツールは、チュートリアルビデオやソーシャルメディアコンテンツなど、多様なビデオコンテンツのニーズに対応する非常に効率的なAIビデオエディターにします。
HeyGenは企業がブランドビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴの追加や色のカスタマイズが可能で、すべてのビデオコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにします。また、アクセシビリティとプロフェッショナリズムのために字幕を追加し、保護のための透かし機能を活用することもできます。