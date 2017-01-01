教育者やコンテンツクリエイター向けに、AIツールを初めて使用する方々のための45秒のアニメーション教育ビデオを作成し、シンプルなスクリプトを魅力的なレッスンに変える方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、動的なテキストオーバーレイとイラストグラフィックを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用した親しみやすく魅力的なナレーションを加えます。スクリプトからテキストをビデオに変換するシームレスなプロセスを強調します。

ビデオを生成