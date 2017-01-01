ソフトウェア用チュートリアルビデオメーカーで作成

AIアバターと使いやすいツールを使用して、プロフェッショナル品質のチュートリアルビデオを簡単に生成します。

コンテンツクリエイターを目指す人々に向けた45秒の魅力的なチュートリアルビデオを作成し、HeyGenを使って最初の「ハウツービデオ」を迅速に始める方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、AIの人間アバターが視聴者を基本的なステップに熱心に案内し、元気で励みになるナレーションが加わります。このビデオは、AIアバターがコンテンツ作成を手軽で魅力的にする力を強調します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けの60秒の正確なチュートリアルを想像し、新しい会計ソフトウェアの特定の機能をHeyGenの革新的なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して詳細に説明します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であり、アニメーションテキストオーバーレイと焦点を絞った画面録画がサポートされ、プロフェッショナルで理解しやすいナレーションが加わります。この「ソフトウェア用チュートリアルビデオメーカー」の例は、AIビデオ生成が複雑な説明をどのように簡素化するかを示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けの洗練された30秒のプロモーショナルチュートリアルをデザインし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、製品デモ用のプロフェッショナル品質のチュートリアルビデオを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、ダイナミックなトランジションと活気あるバックグラウンドミュージックトラックを組み込み、画面上のテキストハイライトを素早く表示します。このプロンプトは、効率的で洗練されたコンテンツのためのビデオテンプレートの使用を強調します。
サンプルプロンプト3
教育者を対象とした75秒の魅力的な教育ビデオを制作し、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なソフトウェアコンセプトを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報豊かで視覚的に豊かであり、高品質のストック写真とビデオを使用して抽象的なアイデアを説明し、落ち着いた権威あるナレーションが加わります。この「ビデオ作成ソフトウェア」アプリケーションは、豊かなメディアが学習体験をどのように向上させるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェア用チュートリアルビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールでプロフェッショナルなソフトウェアチュートリアルを簡単に作成。ユーザーを明確かつ魅力的にプロセスに導きます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
詳細なソフトウェアチュートリアルスクリプトを貼り付けて、HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ生成を活用し、テキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを追加
プロフェッショナルなAI人間アバターを選択してソフトウェアチュートリアルを提示し、視聴者に親しみやすく一貫したガイドを提供します。
3
Step 3
字幕を生成
正確な字幕を自動生成およびカスタマイズして、すべての人にチュートリアルをアクセス可能にし、ハウツービデオの理解とリーチを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
希望のアスペクト比を選択してプロフェッショナル品質のチュートリアルビデオを完成させ、すぐにプラットフォームで共有できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーショナルチュートリアルクリップを作成

ソフトウェアチュートリアルから魅力的な短いビデオクリップを迅速に生成し、機能を宣伝し、ソーシャルメディアプラットフォームでの関心を引きます。

よくある質問

HeyGenは私のチュートリアルビデオの創造性をどのように向上させますか？

HeyGenは高度なAIを活用してプロフェッショナル品質のチュートリアルビデオを生成し、リアルなAI人間アバターとダイナミックなシーンを使用して魅力的なコンテンツを作成できます。このAIビデオジェネレーターは、複雑な情報を視覚的に魅力的なアニメーションビデオに変換し、創造的な成果を向上させます。

HeyGenはハウツービデオの作成を簡素化するツールを提供していますか？

はい、HeyGenは使いやすいオンラインビデオエディターと豊富なプロフェッショナルビデオテンプレートのライブラリを提供し、ハウツービデオの制作を簡素化します。これらのテンプレートを迅速にカスタマイズして、ブランドやメッセージに合わせることができ、ビデオ作成を効率的かつ効果的にします。

HeyGenはビデオ作成にどのようなメディアとブランディング機能を提供していますか？

HeyGenのビデオ作成ソフトウェアには、ストック写真やビデオを含む豊富なメディアライブラリがあり、コンテンツを強化するためのバックグラウンドミュージックのオプションもあります。包括的なブランディングコントロールにより、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を実現できます。

HeyGenはチュートリアルの多言語コンテンツとアクセシビリティをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは強力な多言語サポートと自動字幕生成を提供し、チュートリアルビデオをグローバルな視聴者にアクセス可能にします。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを変換し、異なる言語でメッセージを明確かつ包括的に伝えることができます。