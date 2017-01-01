コンテンツクリエイターを目指す人々に向けた45秒の魅力的なチュートリアルビデオを作成し、HeyGenを使って最初の「ハウツービデオ」を迅速に始める方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、AIの人間アバターが視聴者を基本的なステップに熱心に案内し、元気で励みになるナレーションが加わります。このビデオは、AIアバターがコンテンツ作成を手軽で魅力的にする力を強調します。

ビデオを生成