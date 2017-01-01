チュートリアルビデオメーカー: 魅力的なハウツーガイドを作成

AIアバターと直感的なプラットフォームを活用して、編集スキル不要でプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の魅力的なハウツービデオを作成し、デジタルマーケティングの簡単なヒントを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、AIアバターがHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、フレンドリーで明確な声で指示を伝えます。音声は明るく励みになるもので、複雑なステップを忙しい起業家にとって簡単で達成可能に感じさせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学生向けの基本的な科学概念を説明する45秒のステップバイステップビデオチュートリアルを教育者向けにデザインします。ビジュアルスタイルは明確で説明的であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して情報を順序立てて提示します。音声はクリアで理解しやすく、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、簡潔な学習体験を提供します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームを対象にした30秒のダイナミックな指導ビデオを制作し、新しいキャンペーンダッシュボードの設定方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでグラフィックに富み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して情報を効率的に伝えます。アップビートなバックグラウンドミュージックがビジュアルを補完し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを引き出して洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、迅速なソーシャルメディアコンテンツ戦略に焦点を当てた50秒の魅力的なチュートリアルビデオを開発します。ビデオはテンポが速く、視覚的に魅力的なスタイルで、短くインパクトのある文章を使用し、HeyGenによって生成された明確なボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、さまざまなプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、コンテンツを多用途で展開しやすくする方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

チュートリアルビデオメーカーの使い方

ビデオ編集スキル不要で、数分でプロフェッショナルな指導ビデオを簡単に作成し、明確で魅力的なコンテンツで視聴者を引きつけます。

1
Step 1
スクリプトを作成
チュートリアルの内容を入力または貼り付けて開始します。AIスクリプトジェネレーターが明確なナラティブを作成し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターや魅力的なビデオテンプレートから選択し、指示を生き生きとさせ、メッセージが視覚的に魅力的で理解しやすいものになるようにします。
3
Step 3
強化を追加
複数の言語でのボイスオーバー生成を追加し、正確な字幕を自動生成して、すべての視聴者にアクセス可能でプロフェッショナルな仕上がりを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したチュートリアルビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアで共有したり、ウェブサイトに埋め込んだり、トレーニングに使用したりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なソーシャルメディアチュートリアルを開発

短くインパクトのあるハウツービデオや説明クリップを生成し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適で、概念や製品を迅速にデモンストレーションします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチュートリアルビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIを活用してプロフェッショナルなチュートリアルビデオの作成を簡素化し、リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してテキストをビデオに簡単に変換できます。これにより、ビデオ編集スキルがなくても効率的にプロセスを進めることができます。

HeyGenでハウツービデオにAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenは幅広いAIアバターを提供しており、物理的なプレゼンターを必要とせずにハウツービデオをプロフェッショナルかつ人間味のあるものにします。AIスクリプトジェネレーターと組み合わせて、シームレスなビデオ制作を実現します。

HeyGenが効果的な指導ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはテキストからビデオへの変換、自動字幕生成、カスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を提供することで、高品質な指導ビデオの制作を効率化します。これにより、ユーザーは迅速に明確で包括的な学習コンテンツを提供できます。

HeyGenはプロフェッショナルなチュートリアルビデオのための高度な機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはボイスオーバー、ブランディングコントロール、無料のメディアライブラリなどの機能を含んでおり、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを強化します。AIビジュアルを生成し、コンテンツを洗練され、ブランドに合ったものにすることができます。