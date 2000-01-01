チュートリアルシリーズビデオメーカー: 魅力的なガイドを作成

AIによるボイスオーバー生成で高品質のハウツービデオを簡単に制作し、時間を節約しつつ明確さを向上させます。

メール転送の設定方法を示す60秒のチュートリアル動画を作成してください。このハウツービデオは、オンラインプレゼンスの管理に不慣れな中小企業のオーナーや忙しいプロフェッショナルを対象に、親しみやすく明るい音声スタイルで、明確なステップバイステップのビジュアルガイドを提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確な指示を確保し、字幕/キャプションを含めて学習プロセスをシームレスかつ迅速にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIチュートリアルビデオメーカーを使用してプロフェッショナルなチュートリアルシリーズを簡単に作成する方法を紹介する45秒のプロモーション動画をデザインしてください。コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象に、制作を効率化する方法を提示し、スリークでモダンなビジュアルスタイルとクイックカット、プロフェッショナルでエネルギッシュな声を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して利点をナレーションし、動的なテンプレートとシーンを利用して主要な機能を効果的に強調します。
サンプルプロンプト2
一般的なオフィスアプリケーションで生産性を向上させるキーボードショートカットを示す30秒の「パワーチップ」動画を制作し、チュートリアルビデオメーカーを使用してこのようなコンテンツを簡単に作成できることを強調します。このコンテンツは、効率的なハックを求める忙しいオフィスワーカーやテクノロジーに精通した個人を対象にしており、鮮やかなインフォグラフィックスタイルのビジュアルと簡潔で直接的な声を特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト3
ブロックチェーン技術の基本を説明する90秒の包括的なハウツービデオを作成し、複雑な技術的トピックに不慣れな好奇心旺盛な学生や生涯学習者を対象にします。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、概念を説明するためにシンプルなアニメーションと関連するストック映像を組み込み、落ち着いたプロフェッショナルなボイスオーバーでサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して説得力のあるビジュアルを提供し、理解を深めるために自動生成された字幕/キャプションを使用して明確さとアクセシビリティを向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チュートリアルシリーズビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、プロフェッショナルで魅力的なチュートリアルビデオを簡単に制作し、複雑なアイデアを明確で理解しやすいコンテンツに変換します。

1
Step 1
魅力的なチュートリアルシリーズを作成
HeyGenのライブラリからプロフェッショナルなテンプレートとシーンを選択してプロジェクトを開始し、チュートリアルシリーズビデオメーカーの取り組みに強固な基盤を提供します。
2
Step 2
動的なコンテンツを追加
スクリプトからのテキストビデオを使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオセグメントに変換し、ハウツービデオを簡単に生成します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを強化
メディアライブラリ/ストックサポートから豊富なビジュアルを統合し、自動字幕を追加して視聴者のエンゲージメントを高め、より広い視聴者にアクセス可能にします。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
直感的なビデオ編集ツールを使用して作成を仕上げ、YouTubeなどのプラットフォームでシームレスに共有するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に管理します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを教育のために簡素化

.

複雑な医療トピックを簡素化し、効果的に医療教育を進めるための明確で簡潔なAIチュートリアルビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenは魅力的なチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなチュートリアルビデオに変換します。これにより、複雑なハウツービデオの制作プロセスが大幅に簡素化され、最小限の労力で制作が可能になります。

HeyGenはハウツービデオコンテンツを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、自然なボイスオーバー、ビデオへのテキスト追加の簡単なオプション、自動字幕など、ハウツービデオコンテンツを強化するための包括的な機能を提供します。これらのビデオ編集ツールは、視聴者にとって指示を明確でアクセスしやすいものにするために設計されています。

HeyGenは一貫したチュートリアルシリーズビデオの作成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、チュートリアルシリーズビデオメーカーのプロジェクト全体で一貫した外観と感触を維持します。これは、プロフェッショナルでブランド化されたYouTubeビデオメーカーコンテンツを効率的に公開するのに理想的です。

HeyGenはチュートリアルビデオへのメディア追加や最終仕上げをどのように支援しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリとストック写真、ビデオを統合して、チュートリアルビデオを視覚的に豊かにします。また、プラットフォーム内のさまざまなビデオ編集ツールを使用して、背景音楽を簡単に追加し、洗練されたプロフェッショナルな最終製品を作成できます。