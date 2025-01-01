トラックビデオメーカー：簡単に素晴らしいトラックビデオを作成

AI編集ツールとスクリプトからのテキストビデオを活用して、プロモーション用のAIボイスオーバー付きの素晴らしいトラックビデオを迅速に作成します。

カスタムトラックビルダーのための魅力的な30秒のプロモーション広告を作成し、目の肥えたトラック愛好家や潜在的な購入者をターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、力強いトラックの美学をダイナミックなカメラアングルで見せ、アップビートでドライブ感のあるサウンドトラックで補完します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を利用して、主要な特徴を強調するプロフェッショナルで魅力的なナレーションを追加し、多様な「テンプレートとシーン」から選んで、インパクトのある「トラックビデオメーカー」制作を迅速に組み立てます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アウトドア愛好家やトラック愛好家を対象に、新しいオフロードトラックモデルの多様性とパワーに焦点を当てた45秒の短いソーシャルメディアビデオを開発します。険しい地形とトラックのアクションのクローズアップを素早く切り替える冒険的なビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュで現代的な音楽トラックで強調します。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、主要な仕様やスローガンを簡潔に伝え、視聴者のエンゲージメントを高め、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの素晴らしいクリップを統合して、魅力的な「トラックビデオ」のための息をのむような背景を設定します。
サンプルプロンプト2
トラックオーナーがDIYプロジェクトを楽しむための簡単なトラックメンテナンステクニックを示す60秒のチュートリアルビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で実用的であり、プロセスの明るく照らされたショットを使用し、落ち着いた権威ある音声トーンを使用します。この「AIビデオジェネレーター」プロジェクトを「AIアバター」を使用してステップを提示し、一貫したプロフェッショナルな配信を確保し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能で効率的にスクリプトを作成し、「ビデオエディター」ワークフロー全体を簡素化します。
サンプルプロンプト3
旅行愛好家を刺激し、自由な道のりを示すために、クロスカントリートラックの旅についての没入型30秒のナラティブショートビデオをデザインします。美学は映画的で感情的であり、ゴールデンアワーに撮影された息をのむような風景ビジュアルを特徴とし、アンビエントで壮大なオーケストラのスコアで伴奏します。最終的な「魅力的なビジュアル」がHeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」で創造的なプロセスを開始し、どの「ビデオテンプレート」ユーザーでもインパクトのあるコンテンツを簡単に作成できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トラックビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、ソーシャルメディアやプロモーション広告向けの魅力的なトラックビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プラットフォーム内で適切なビデオテンプレートまたは空のキャンバスを選択して開始します。多様な「テンプレートとシーン」は、トラックビデオのプロフェッショナルな基盤を提供し、時間と労力を節約します。
2
Step 2
ビジュアルを追加
自分のトラック映像や画像をアップロードするか、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から選択します。要素を簡単にドラッグ＆ドロップして、トラックを効果的に見せる魅力的なビジュアルを作成します。
3
Step 3
魅力的なオーディオを生成
HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して、プロフェッショナルなAIボイスオーバーでビデオを強化します。さまざまな声や言語から選択して、メッセージを明確かつ効果的に伝え、バックグラウンドミュージックを補完します。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
字幕を追加してアクセシビリティを高め、タイミングを調整し、希望の効果を適用してトラックビデオを仕上げます。「字幕/キャプション」を利用して、メッセージがより広い視聴者に届くようにし、希望のフォーマットでエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トラック顧客の成功事例の紹介

トラックやサービスに関連する顧客の声や成功事例を効果的に共有するための魅力的なAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なトラックビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なインターフェースを提供し、魅力的なビジュアルでトラックビデオを作成するのに最適なビデオテンプレートとアニメーションの範囲を持っています。バックグラウンドミュージックや効果音を簡単に追加して、ソーシャルメディアビデオを際立たせることができます。

HeyGenはトラック関連コンテンツを生成するためにどのようなAI編集ツールを提供していますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、テキストからビデオへの機能やリアルなAIボイスオーバーを含む高度なAI編集ツールを提供しています。シームレスなトランジションと自動生成された字幕でトラックビデオを強化し、より広いリーチを実現します。

HeyGenをビデオエディターとして使用して、トラックビジネスのプロモーション広告を制作できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、トラックビジネスのプロモーション広告を簡単に作成できます。ドラッグ＆ドロップ機能により、ブランドの追加やさまざまなアスペクト比への最適化を迅速にカスタマイズできます。

HeyGenはトラック関連コンテンツのビデオテンプレートを提供して、ビデオ作成を簡素化しますか？

はい、HeyGenは高品質なトラックビデオの作成を簡素化するために設計された多様なビデオテンプレートを提供しています。直感的なインターフェースとドラッグ＆ドロップ機能により、誰でもプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。