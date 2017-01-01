AIビデオジェネレーターの新規ユーザーを対象に、一般的な問題に対する即時トラブルシューティング手順を示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、簡単にフォローできる画面録画を特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用した落ち着いた明瞭なナレーションが付随します。このビデオは、インターネット接続の確認やページのリフレッシュなどの初期修正を案内し、「AIビデオジェネレーターの一般的な問題」に直接対処し、「即時トラブルシューティング手順」を提供して迅速に問題を解決します。

