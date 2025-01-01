トリビュートビデオメーカー：簡単に思い出を作る

美しいトリビュートビデオを簡単に作成しましょう。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンで、音楽や特殊効果を使ってカスタマイズが簡単です。

初心者向けの簡単な1分間のステップバイステップガイドに従って、美しいトリビュートビデオをどれほど簡単に作成できるかを発見してください。この情報豊富なビデオでは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、あなたの言葉を心温まる「トリビュートビデオの作り方」プレゼンテーションに変える方法を、明るい声で紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントオーガナイザーや共同トリビュートを調整する家族を対象に、複数のソースから効率的にビデオや写真を集めて、記憶に残る90秒のグループビデオモンタージュを作成する方法を学びましょう。温かい声でサポートされた魅力的で協力的なビジュアルスタイルが、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにアセット管理を簡素化するかを示します。
サンプルプロンプト2
高品質な追悼を求める個人向けに、品位ある2分間のメモリアルビデオを作成し、優雅なビジュアルと敬意を持った共感的な声で紹介します。このガイドでは、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して「音楽と特殊効果でカスタマイズ」する方法を強調し、最終出力を高解像度のMP4としてダウンロードし、アスペクト比のリサイズとエクスポートが可能です。
サンプルプロンプト3
友人や家族が素早く楽しいお祝いを作成するのに最適な、ソーシャルメディアアカウントで共有するためのエキサイティングな45秒の誕生日トリビュートビデオを生成します。このダイナミックなビデオは、HeyGenのAI搭載ツールを使用して字幕/キャプションを素早く追加し、「トリビュートテンプレート」を使用してあなたの創造的なビジョンを実現する方法を、熱意ある声で示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トリビュートビデオメーカーの使い方

思い出を大切にし、簡単に共有できるように設計された直感的なオンラインツールを使用して、心温まるトリビュートビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか、ゼロから始める
トリビュートに特化したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、テンプレートとシーンを使用してビジョンを実現しましょう。
2
Step 2
メディアをアップロードして配置する
プロジェクトに直接ビデオや写真をアップロードして簡単に集めましょう。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、メディアライブラリ/ストックサポートを活用しながら、メディアを希望の順序に配置します。
3
Step 3
音楽、テキスト、効果でカスタマイズする
背景音楽を追加し、意味のあるテキストオーバーレイを追加し、特殊効果を適用してトリビュートを個性化しましょう。さらに、音声生成機能でメッセージを強化します。
4
Step 4
トリビュートをダウンロードして共有する
トリビュートが完成したら、高解像度のMP4ファイルとしてダウンロードします。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアアカウントや愛する人と直接簡単にビデオを共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なメモリアルとお祝いのビデオを制作

人生や思い出を祝う感動的でインスピレーションを与えるトリビュートビデオをデザインし、観客に長く残るポジティブな影響を与えましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはオンラインのトリビュートビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップビデオメーカーを使用すると、意味のあるトリビュートビデオを素早く作成できます。AI搭載ツールがプロセスを簡素化し、ビデオや写真を集めてプロフェッショナルなメモリアルビデオに変えるのが簡単です。

トリビュートビデオプロジェクトのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenでは、完成したトリビュートビデオを高解像度のMP4ファイルとしてダウンロードでき、優れた品質を保証します。その後、ソーシャルメディアアカウントで簡単に共有したり、埋め込んだりして、グループビデオモンタージュを誰でもアクセスできるようにします。

HeyGenは誕生日トリビュートビデオを高度な機能でカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAI搭載ツールを提供しており、誕生日トリビュートビデオをユニークな声やAIアバターでカスタマイズし、個性を高めます。また、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用し、特殊効果を追加して、真に記憶に残るビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまな種類のトリビュートビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートを提供しており、メモリアルビデオメーカーのニーズや誕生日トリビュートビデオに適したものも含まれています。これらのトリビュートテンプレートはしっかりとした基盤を提供し、ビデオプロジェクトを簡単に編集およびカスタマイズできます。