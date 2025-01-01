法務チームのための最高の試用報告ビデオメーカー
明確で簡潔な法的サマリーを手軽に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、インパクトのあるビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の法務チーム向けに、90秒の内部ニュースレポートビデオを作成し、新しい規制変更を説明します。魅力的でインフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルと、情報豊かでダイナミックなナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立て、部門全体の理解を深めます。
新しい法務テック企業の採用者向けに、内部報告システムの基本機能を示す2分間の説明ビデオを開発します。このビデオは、現代的で指導的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいトーンで、HeyGenのAIアバターを使用してプロセスを案内し、関連するビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
法律問題に関する45秒のクライアント向けアップデートビデオをデザインし、クライアントが迅速にケースの状況を把握できるようにします。共感的で直接的なビジュアルスタイルを持ち、重要なマイルストーンに焦点を当て、安心感のある声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなクライアントコミュニケーションチャネルに完璧にフォーマットされたアップデートを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのように効率的なAIビデオ編集を支援しますか？
HeyGenは高度な「生成AI」機能を通じてビデオ制作を効率化し、ユーザーが「スクリプトからのテキストをビデオに」迅速に変換できるようにします。直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」により、「AIビデオ編集」プロセス全体が簡単になり、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはビデオ作成にどのようなパーソナライズオプションを提供しますか？
HeyGenは、幅広いプロフェッショナルな「テンプレート」とカスタムロゴや色などの強力なブランディングコントロールを含む、豊富な「パーソナライズ」ツールを提供します。ユーザーは簡単に「テキストやグラフィックを追加」してビデオをさらにカスタマイズし、ユニークでインパクトのあるコンテンツを確保できます。
HeyGenはナレーションを生成し、自動的にキャプションを追加できますか？
はい、HeyGenには統合された「AIボイスジェネレーター」があり、高品質の「ナレーション生成」をビデオに提供します。さらに、正確な「字幕/キャプション」を自動的に作成し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは高度なインタラクティブビデオ機能をサポートしていますか？
HeyGenは、視聴者のエンゲージメントと「リードキャプチャ」を目的とした魅力的な「インタラクティブビデオ」体験を作成するための機能を提供します。「HTML埋め込み」やカスタムボタンなどの機能を使用して、インタラクティブな要素をビデオに直接統合し、ダイナミックな結果を得ることができます。