TikTokで活躍するコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックな動画を作成し、トレンド動画を簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、素早いトランジションと画面上のテキストを使用し、アップビートで人気のある音楽に合わせます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を強調し、デザイン経験がなくてもすぐに始められ、コンテンツを際立たせることができることを示します。

ビデオを生成