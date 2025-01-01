トレンド動画メーカーで素早くバイラルコンテンツを作成

トレンド動画を生成し、魅力的なAIアバターでバイラルコンテンツを作成し、アイデアを簡単に魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

TikTokで活躍するコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックな動画を作成し、トレンド動画を簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、素早いトランジションと画面上のテキストを使用し、アップビートで人気のある音楽に合わせます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を強調し、デザイン経験がなくてもすぐに始められ、コンテンツを際立たせることができることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の洗練されたプロモーション動画を開発し、魅力的なマーケティングコンテンツでブランドの存在感を高める方法を提案します。ソフトな照明とミニマルなグラフィックを特徴とするクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenがAI動画ジェネレーターとしての力を示し、リアルな「AIアバター」を活用して重要なメッセージを伝え、ブランドを革新的で先進的なものとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケター向けに、エンゲージメントを高め、バイラル動画を作成するための60秒のチュートリアルスタイルの動画を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、情報豊かで、画面共有の明確な例と熱意あるモチベーショナルなナレーターを使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用してプロフェッショナルな音声を簡単に生成し、一貫したブランドメッセージと高品質なサウンドで注目を集める方法を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、単一のコンテンツを複数のプラットフォームに適応させる方法を示す15秒のスナッピーな動画をデザインします。この動画は、迅速なビジュアル編集、重要な情報を強調する鮮やかな画面上のテキスト、トレンディな短いインストゥルメンタルトラックを特徴とします。HeyGenの強力な「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、Instagramストーリーズ、リール、TikTok用に動画を数分で最適化することができ、究極の動画編集ツールとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレンド動画メーカーの使い方

AIの力を解き放ち、魅力的で高品質な動画を簡単に作成し、世界中のオーディエンスに届けましょう。たった4つの簡単なステップで始められます！

Step 1
動画スクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。スクリプトからのテキスト動画機能があなたの言葉をプロフェッショナルな動画ドラフトに変え、「トレンド動画メーカー」への旅の舞台を整えます。
Step 2
ビジュアルと音声を追加
ダイナミックなコンテンツでプロジェクトを強化します。包括的なメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的な画像や動画を取り入れ、スクリプトを生き生きとさせ、視聴者の注意を引きます。
Step 3
インテリジェントなキャプションを適用
正確な字幕/キャプションを自動生成することで、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この重要な機能は、より広いオーディエンスにコンテンツを響かせ、「トレンド動画を作成」するのに役立ちます。
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
最大のインパクトを与えるために動画を最適化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、TikTokやInstagramなどのプラットフォームに完璧に合わせたコンテンツを作成し、「バイラル動画を作成」する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なカスタマーサクセスコンテンツを制作

顧客の声をダイナミックなAI動画に変換し、信頼を築き、新しいオーディエンスに響かせます。

よくある質問

HeyGenはコンテンツクリエイターがソーシャルメディア向けのトレンド動画を制作するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターが魅力的でトレンドの動画を簡単に制作できるように設計されたAI動画ジェネレーターです。豊富なテンプレート、ストックコンテンツライブラリ、リアルなAIアバターを活用して、TikTokやInstagramなどのプラットフォームに合わせた魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenが提供するAI駆動のツールは、動画編集プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト動画機能やダイナミックなAIアバターを含む高度なAI駆動ツールでワークフローを効率化します。また、自動キャプション生成やボイスオーバー生成を統合し、全体の動画編集時間を大幅に短縮します。

HeyGenを使って異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画を簡単に適応させることができますか？

はい、HeyGenを使用すると、さまざまなプラットフォーム向けに動画を簡単にリサイズし、アスペクト比を調整できます。これにより、TikTokやInstagramの縦型動画に最適化されたコンテンツを確保できます。多様なテンプレートを活用して、すべてのチャンネルで一貫したプロフェッショナルなブランド美学を維持できます。

HeyGenはどのようにしてユーザーがバイラル動画を作成し、視覚コンテンツを強化するのを支援しますか？

HeyGenは、豊富なストックコンテンツライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、モーショングラフィックスへのアクセスを提供することで、ユーザーがバイラル動画を作成するのを支援します。AI駆動のツールを活用して、高品質で魅力的な視覚コンテンツを作成し、オーディエンスに響くコンテンツを提供します。