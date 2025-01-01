最新の「今月のトレンドビデオメーカー」戦略を詳述する45秒の魅力的なビデオを作成し、ソーシャルメディアユーザーやコンテンツクリエイターをターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなグラフィックスとアップビートな音楽トラックを組み合わせ、明確なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して効率的にコンテンツを生成します。

