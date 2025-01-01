今月のトレンドビデオメーカー: 今すぐバイラルに
魅力的なトレンドコンテンツを簡単に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは、強力なテンプレートとシーンを活用して、バイラルビデオを迅速に作成するのを助けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人やビジネスのハイライトを振り返るのに最適な、活気ある30秒の「あなたの月のビデオAI」サマリーを制作することを想像してください。ビデオはパーソナライズされたインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、シネマティックなBロールとモチベーショナルな音楽トラックを特徴とし、温かみのあるナレーションを含みます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して物語を構築し、魅力的なナレーション生成で強化します。
ソーシャルメディアで「バイラルビデオ」を作成する方法を分解する60秒の洞察に満ちたビデオを開発し、将来のインフルエンサーや小規模ビジネスマーケターを対象にします。このビデオは、速いペースで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、鮮やかなカラーパレットとキャッチーなバックグラウンドミュージックを組み込み、簡単にフォローできるビジュアルキューを含めます。アクセシビリティのために字幕/キャプションを含め、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを引き出します。
ビジネスプロフェッショナルや業界愛好家に向けた、最も重要な「今月のトレンドビデオメーカー」の開発を発表する40秒の洗練されたビデオを制作します。美学はプロフェッショナルでブランド化され、控えめなバックグラウンドミュージックトラックと権威あるが親しみやすい声を持ちます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ソーシャルメディアでの広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのトレンドコンテンツを作成するのを助けますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして、魅力的なトレンドコンテンツを効率的に生成することを可能にします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIスクリプトジェネレーターを利用して、あなたのビデオアイデアを迅速にバイラルビデオに変換し、ソーシャルメディアに最適です。
HeyGenが強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、最先端のAI技術を使用して、テキストを直接高品質のビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームは、話すアバターとリアルなナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオを作成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenのオンラインビデオメーカーでビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインビデオメーカーは、ビデオがあなたのブランドに合うようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランドコントロールを簡単に組み込み、豊富なビデオテンプレートから選び、独自のメディアを使用してビデオをカスタマイズし、際立つ高品質のビデオを制作します。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、複雑な編集スキルを必要とせずに、数分でテキストからプロフェッショナルなビデオを生成することでコンテンツ作成を簡素化します。AIスクリプトジェネレーターや多様なビデオテンプレートなどの機能を備えた私たちのAIビデオジェネレーターは、ビデオメーカーの体験を効率的でアクセスしやすいものにします。