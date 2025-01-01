ハイライトビデオメーカー: 長いビデオをバイラルリールに変換

コンテンツを魅力的なハイライトビデオに再利用し、HeyGenのAI駆動トランスクリプトで自動的に字幕を生成します。

小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケターを対象に、日常のコンテンツを魅力的な「ハイライトビデオ」に変える方法を紹介する30秒の鮮やかなハイライトビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クイックカットとアップビートでトレンドの背景音楽を特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してクリエイティブプロセスを簡単に始められることを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントオーガナイザーやプロダクトマネージャーを対象に、新しいオファリングやイベントを高いインパクトで発表する「シズルリール」を作成する方法を示す45秒のダイナミックなシズルリールを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックでエネルギッシュ、ドラマチックな音楽とプロフェッショナルな「AIアバター」が重要なメッセージを伝え、洗練された印象的なプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
YouTuberやポッドキャスターを含むコンテンツクリエイター向けに、長いビデオを効率的に「ハイライトリール」に再利用し、ソーシャルメディアのスニペットに適した魅力的なものにする方法を示す60秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと明確なナレーション、「字幕/キャプション」を特徴とし、複雑な情報を簡単に理解しやすく、幅広い視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
新進のビデオクリエイターや個人ブランドビルダー向けに、インパクトのあるビジュアル「トランジション」でコンテンツを際立たせるためのクイックヒントに焦点を当てた15秒の「ハイライトビデオメーカー」チュートリアルを作成してください。このビデオはテンポが速く視覚的に魅力的で、クリップの急速なシーケンスと鮮やかな音響効果を利用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が全体の作成プロセスを簡素化する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレンドハイライトビデオメーカーの使い方

直感的なAI駆動ツールで、コンテンツを魅力的なハイライトビデオに簡単に変換し、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームで活用しましょう。

1
Step 1
コンテンツを選択
既存のビデオ映像をアップロードするか、広範なメディアライブラリからクリップを選択して始めましょう。プラットフォームはメディアをシームレスに統合し、魅力的なハイライトに変換する準備が整います。
2
Step 2
テンプレートとエンハンスメントでカスタマイズ
ハイライトビデオのスタイルを定義するために、カスタマイズ可能なテンプレートから選択します。トランジションやストック音楽を簡単に追加して、ダイナミックで魅力的な流れを作り出します。
3
Step 3
AI駆動の機能で強化
AIツールを活用して、ビデオの音声から正確な字幕を自動生成します。インパクトのあるナレーションのためにAIボイスを追加するオプションも探求できます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有
ハイライトビデオを完成させ、すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できる最適なアスペクト比でエクスポートします。あなたの作品はインパクトを与える準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功のハイライトを紹介

.

顧客の成功を強調し、信頼を築き、効果的に価値を示す魅力的なAI駆動のビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なハイライトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIハイライトビデオメーカーで、ユーザーが魅力的なハイライトビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なストック音楽ライブラリ、リアルなAIボイスを活用して、素晴らしいハイライトリールを迅速かつクリエイティブに制作できます。

HeyGenで長いビデオを短いハイライトリールに再利用できますか？

はい、HeyGenを使用すると、長いビデオをダイナミックなハイライトリールやシズルリールに簡単に再利用できます。AI駆動のトランスクリプト機能を利用して重要な瞬間を特定し、直感的なビデオエディターを使用してクリエイティブな短編コンテンツを作成してください。

HeyGenでハイライトビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、ハイライトビデオのための広範なカスタマイズを提供しており、さまざまなトランジションや字幕の追加が可能です。ブランドコントロールを適用し、マルチプラットフォームのリサイズを確保し、ユニークな作品を簡単にダウンロードしてソーシャルメディアで共有できます。

HeyGenはハイライトビデオ作成プロセスをAIで強化していますか？

もちろんです。HeyGenは、ワークフローを大幅に簡素化するために設計された高度なAIハイライトビデオメーカーです。AIボイス、AI駆動のトランスクリプト生成、さらにはテキストからビデオへの機能を組み込んでおり、クリエイティブプロセスを劇的に簡素化し、強化します。