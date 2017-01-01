旅行プロモーションビデオメーカー: 魅力的な旅行ビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、旅行スクリプトを瞬時に魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なソフトウェアチュートリアルを簡素化する必要がある技術トレーナーや教育者を対象に、HeyGenの「AIビデオメーカー」としての力を強調する1.5分間の包括的な指導ビデオを開発してください。このビデオは、画面録画とアニメーショングラフィックスを利用したクリーンで集中したビジュアルアプローチでAI駆動のプレゼンテーションの作成を示し、AIアバターとボイスオーバー生成機能を活用した落ち着いた権威あるナレーターを使用します。
旅行ブランドチャンネルを管理するマーケティングプロフェッショナル向けに、フラッシュセールや新しい目的地のためのインパクトのある「ソーシャルメディアビデオ」を迅速に生成する方法を示す45秒間の魅力的なソーシャルメディア広告をデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、憧れの旅行クリップを特徴とする急速なシーンチェンジと大胆なオンスクリーンテキストを備え、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックが流れ、サイレントビューイングのための正確な字幕/キャプションを補完し、さまざまなプラットフォームに合わせた「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示します。
コンテンツクリエイターや製品レビュアーを対象に、HeyGenを多用途な「ビデオエディター」として使用して詳細な製品ウォークスルーや「マーケティングビデオ」を作成する方法を説明する2分間の情報ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で説明的であり、ユーザーがアップロードしたメディアをHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と統合して補足ビジュアルを提供し、スクリプトからのテキストビデオ生成によるナレーションは明瞭で魅力的であり、高品質でプロフェッショナルなコンテンツを作成するためのステップバイステップガイドを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、プロフェッショナル品質のビデオを作成する力をユーザーに与えます。私たちのAIビデオメーカーは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度な技術を活用し、制作ワークフロー全体を大幅に効率化します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとリーチを向上させるためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenはAIボイスオーバーや自動字幕などの強力な機能を提供し、より広い視聴者に対するビデオのアクセシビリティを向上させます。ユーザーは簡単に魅力的なボイスオーバーを生成し、ビデオに正確なキャプションを追加して、幅広いエンゲージメントを確保できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した高解像度ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはマーケティングビデオやソーシャルメディアキャンペーンに最適なHDビデオ解像度で素晴らしいビジュアルを制作するように設計されています。ユーザーは簡単にビデオをダウンロードし、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、どのプラットフォームの要件にも対応できます。
HeyGenはユーザーが魅力的なビジュアルコンテンツを作成するためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは豊富なロイヤリティフリーメディアライブラリとさまざまなビデオテンプレートを提供し、クリエイティブプロジェクトを迅速に開始できます。これらのリソースと強力な編集ツールを組み合わせることで、ユーザーはどのビデオ制作においても素晴らしいビジュアルを実現できます。