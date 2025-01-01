エキゾチックな旅行パッケージを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、冒険を求める潜在的な観光客をターゲットにします。ビジュアルスタイルは、鮮やかな色彩と息をのむような風景のクイックカットを用いたテンポの速いもので、アップビートでインスパイアリングな音楽トラックとエネルギッシュなナレーションが伴います。ナレーションはHeyGenのボイスオーバー生成機能を使って簡単に作成できます。

ビデオを生成