旅行ニュースビデオメーカー: AIで魅力的な更新を作成

AIを活用して旅行ニューススクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、シームレスなテキストからビデオへの生成で迅速なコンテンツ作成を実現します。

旅行愛好家や業界専門家を対象にした1分間の旅行ニュースビデオメーカーセグメントを制作し、洗練されたニュースルームのビジュアルスタイルと明確で権威ある音声トラックを特徴とします。このセグメントでは、最新の旅行先や政策の変更を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して鮮明なナレーションを提供し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティと明確さを確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行ブロガーやソーシャルメディアインフルエンサー向けに、AIトラベルビデオメーカーのチュートリアルとして機能する90秒の魅力的なビデオを開発し、次の旅行のための迅速なコンテンツ作成を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、心を弾ませるバックグラウンドミュージックトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、スクリプトをビデオに変換するテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な旅行ストーリーを迅速に生成する方法を示します。
サンプルプロンプト2
旅行代理店や潜在的な観光客向けに、あまり知られていない地域の隠れた魅力を紹介する2分間の詳細な自動化されたデスティネーションショーケースビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは映画的で没入感があり、息をのむようなドローン映像と穏やかで文化的に適切な音楽を使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して素晴らしいビジュアルを提供し、AIアバターを活用してバーチャルツアーガイドとして機能し、個別の洞察を提供します。
サンプルプロンプト3
インディートラベルビデオグラファーや小規模ビジネス向けに、プロモーション目的でビデオを迅速に編集することを目指した45秒のテンポの速い旅行ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、クイックカットとダイナミックなトランジションが満載で、モダンでアップビートなサウンドトラックと組み合わせます。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームにどれほど効果的に対応しているかを示し、魅力的な旅行コンテンツの生成をサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

旅行ニュースビデオメーカーの使い方

旅行の更新を魅力的なビデオに簡単に変換します。AI駆動のプラットフォームで、魅力的な旅行コンテンツの作成をシンプルかつ迅速に行えます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
「AIトラベルビデオメーカー」プロジェクトを作成し、豊富なライブラリからテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、ニュースストーリーのプロフェッショナルな基盤を迅速に生成します。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプト、ビジュアル、ボイスオーバーを追加します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、高品質の「ストックビデオ」と画像を含め、旅行コンテンツを充実させます。
3
Step 3
強化を適用
HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してビデオに強化を適用し、明確さとエンゲージメントを高めます。「旅行ビデオエディター」の作業を視覚効果、テキスト、ダイナミックな要素で洗練します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したビデオを「ソーシャルメディア」用にエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、YouTubeやInstagramなどのプラットフォームに適したさまざまな形式でコンテンツを準備し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える旅行ストーリーを作成

.

感情に訴える旅行ブログやインスピレーションを与えるビデオを生成し、ユニークな体験を紹介し、視聴者に探検を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用して旅行ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIトラベルビデオメーカーとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できるようにします。AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を活用して、魅力的な旅行ストーリーの作成を簡素化し、複雑な編集を排除します。

HeyGenは旅行ビデオの編集と強化のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenのオンラインビデオエディターは、ドラッグアンドドロップインターフェース、包括的なテンプレート、ロイヤリティフリーのメディアライブラリとストックビデオを含む強力な機能を提供します。字幕、視覚効果、その他のダイナミックな要素を簡単に追加して、プロフェッショナルにビデオを編集できます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された旅行ニュースビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは多用途な旅行ニュースビデオメーカーとして機能し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成およびエクスポートできます。アスペクト比のリサイズ機能により、YouTube、Instagram、Facebookなどでコンテンツが完璧に見えるようにします。

HeyGenのAIを使用してどのくらい早く高品質の旅行ビデオを制作できますか？

HeyGenはスマートトラベルコンテンツ生成を可能にし、ビデオ制作を大幅にスピードアップします。AI駆動のテンプレートとテキストからビデオへの機能を活用することで、手間をかけずにプロフェッショナルな旅行ビデオや魅力的なシーンを迅速に生成できます。