旅行代理店やツアーオペレーターを対象にした1分間の説明動画を作成し、AIビデオジェネレーターを活用してコンテンツ制作を効率化する方法を紹介します。ビジュアルと音声のスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ情報豊かにし、AIトラベルビデオメーカーの利点を明確に説明する親しみやすいナレーションを特徴とします。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用した迅速なコンテンツ作成の効率性を強調します。

